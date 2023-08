August 10, 2023 / 12:52 PM IST

హైద‌రాబాద్‌: కొన్ని రోజుల క్రితం చంద్ర‌యాన్‌-3(Chandrayaan-3) స్పేస్‌క్రాఫ్ట్‌ను భార‌త అంత‌రిక్ష ప‌రిశోధ‌నా సంస్థ నింగిలోకి పంపిన విష‌యం తెలిసిందే. అయితే ఆ స్పేస్‌క్రాఫ్ట్ తీసిన ఫోటోల‌ను ఇవాళ ఇస్రో రిలీజ్ చేసింది. చంద్ర‌యాన్‌-3లో ఉన్న ల్యాండ‌ర్ ఇమేజ్ కెమెరాల నుంచి భూమిని ఫోటో తీశారు. ఇక ఆ స్పేస్‌క్రాఫ్ట్ చంద్రుడి క‌క్ష్య‌లోకి వెళ్లిన త‌ర్వాత చంద్రుడి ఫోటోను కూడా తీసింది. ల్యాండ‌ర్ హారిజంట‌ల్ వెలాసిటీ కెమెరా ఆ ఫోటోను క్లిక్ అనిపించింది. చంద్ర‌యాన్‌-3 విజ‌య‌వంతంగా ఆగ‌స్టు 5వ తేదీన చంద్రుడి క‌క్ష్య‌లోకి వెళ్లిన విష‌యం తెలిసిందే. ఆగ‌స్టు 23వ తేదీన ల్యాండ‌ర్ చంద్రుడిపై దిగే అవ‌కాశాలు ఉన్నాయి.

Chandrayaan-3 Mission:

🌎 viewed by

Lander Imager (LI) Camera

on the day of the launch

&

🌖 imaged by

Lander Horizontal Velocity Camera (LHVC)

a day after the Lunar Orbit Insertion

LI & LHV cameras are developed by SAC & LEOS, respectively https://t.co/tKlKjieQJS… pic.twitter.com/6QISmdsdRS

— ISRO (@isro) August 10, 2023