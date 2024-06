June 26, 2024 / 07:14 PM IST

IRCTC | ఇండియన్‌ రైల్వే క్యాటరింగ్‌ అండ్‌ టూరిజం కార్పొరేషన్ (IRCTC) వినియోగదారులు గత రెండు రోజులుగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. పలువురు యూజర్లు టికెట్లను బుక్‌ చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న సమయంలో అకౌంట్‌ సస్పెండ్‌ అయిటన్లుగా సందేశం వస్తున్నది. గత రెండురోజులుగా వేలాది మంది ఐఆర్‌సీటీసీ యూజర్‌ అకౌంట్స్‌ పని చేయడం లేదని తెలిపారు. ఈ మేరకు సోషల్‌ మీడియాలో ఐఆర్‌సీటీసీతో పాటు భారతీయ రైల్వే, రైల్వేశాఖ మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్‌ను ట్యాక్‌ చేస్టూ పోస్ట్‌ చేశారు. అయితే, ఈ విషయంలో ఇప్పటి వరకు రైల్వేశాఖ స్పందించలేదు. యూజర్‌ అకౌంట్స్‌ సస్పెండ్‌కు కారణాలు ఏంటో తెలియరాలేదు.

My IRCTC account is not working while I am trying to book it is showing “your account is suspended”. I dropped a mail to care@irctc.co.in but from them also I am not getting any response. Kindly help to resolve the issue. @IRCTCofficial @RailMinIndia @RailwaySeva @AshwiniVaishnaw pic.twitter.com/ZeUsI1t8V1



అయితే, ఇటీవల రైల్వే పేరుతో ఒక సర్క్యులర్ బాగా వైరల్ అయ్యింది. ఇందులో ఒకే ఇంటిపేరుతో ఉన్న వ్యక్తులకు మాత్రమే పర్సనల్‌ ఐడీ నుంచి టికెట్లు బుక్‌ చేసుకునేందుకు అవకాశం ఉంటుందని ప్రచారం జరిగింది. ఫ్రెండ్‌తో పాటు ఇతరులకు టికెట్‌ బుక్‌ చేస్తే జరిమానాతో పాటు జైలుశిక్ష విధించే అవకాశం ఉందంటూ ఓ వార్త తెగ వైరల్‌ అయ్యింది. దీనిపై రైల్వేశాఖ స్పందించింది. ప్రచారంలో ఉన్న సర్క్యూలర్‌ ఏమాత్రం నిజం కాదని పేర్కొంది. పర్సనల్‌ ఐడీ నుంచి ఎవరికైనా టికెట్ల బుక్‌ చేసుకోవచ్చని పేర్కొంది. ఓ యూజర్‌ ఐడీ నుంచి నెలకు 12 టికెట్లు.. ఆధార్‌ అనుసంధానం చేసిన వ్యక్తులు 24 టికెట్లను బుక్‌ చేసుకోవచ్చని రైల్వేశాఖ క్లారిటీ ఇచ్చింది.

Dear @IRCTCofficial ,

On june 22 my irctc account got suspended for no reason. Tried reaching you by mail. But, it won’t give any solution. So, created a new account and done only 2 bookings so far that too for mine only. Need my account back as I didn’t done anything wrong. pic.twitter.com/BWkGliXfp4

— Ak akash (@Akakash2021) June 24, 2024