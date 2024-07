Anant Weds Radhika | అంబానీ ఇంట సంప్రదాయ మామేరు వేడుక.. మెరిసిపోయిన పెళ్లికూతురు.. వీడియోలు

July 4, 2024 / 11:16 AM IST

Anant Weds Radhika | ప్రముఖ పారిశ్రామిక వేత్త, రిలయన్స్‌ ఇండస్ట్రీస్‌ అధినేత ముకేశ్‌ అంబానీ చిన్న కుమారుడు అనంత్‌ అంబానీ (Anant Ambani), రాధిక మర్చెంట్‌ (Radhika Merchant) పెళ్లి వేడుకలు ప్రస్తుతం హాట్‌టాపిక్‌గా మారుతున్నాయి. ఈ పెళ్లీ తంతులో భాగంగా ఈ ఏడాది మొత్తం అంబానీ ఇంట వేడుకలు నిర్వహిస్తున్నారు. తాజాగా వివాహానికి ముందు జరిగే ఆచారాలు బుధవారం రాత్రి ‘మామేరు’ వేడుకతో (mameru ceremony) ప్రారంభమయ్యాయి. గుజరాతీ వివాహాల్లో ఇది ముఖ్యమైన ఘట్టం. ఈ వేడుకను అంబానీ కుటుంబం ఎంతో సంప్రదాయ బద్ధంగా నిర్వహించింది.

#WATCH | Visuals of Mosalu Ceremony ahead of the wedding of Anant Ambani with Radhika Merchant, in Mumbai, attended by Founder and Chairperson of Reliance Foundation Nita Ambani and her husband Mukesh Ambani.

Mosalu is a traditional ceremony celebrated in Gujarati culture a few… pic.twitter.com/ubTOcOf4ES

