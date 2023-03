March 7, 2023 / 09:44 AM IST

వైజాగ్: మీడియం రేంజ్ స‌ర్ఫేస్ టు ఎయిర్ మిస్సైల్‌(MRSAM)ను ఇవాళ ఇండియ‌న్ నేవీ(Indian Navy) ప‌రీక్షించింది. వైజాగ్‌లోని ఐఎన్ఎస్ విశాఖ‌ప‌ట్ట‌ణం(INS Vishakapatnam) యుద్ధ నౌక నుంచి ఆ ప‌రీక్ష‌ను చేప‌ట్టింది. ఎంఆర్ఎస్ఏఎం క్షిప‌ణుల‌కు యాంటీ షిప్ మిస్సైళ్ల‌ను ఎదుర్కొనే సామ‌ర్థ్యం ఉన్నట్లు నేవీ వ‌ర్గాలు వెల్ల‌డించాయి.

#IndianNavy successfully undertook MRSAM firing from #INSVisakhapatnam validating capability to engage Anti Ship Missiles.

MRSAM jointly developed by @DRDO_India & #IAI, & produced at #BDL reflects #IndianNavy's commitment to #AatmaNirbharBharat.@DefenceMinIndia @PMOIndia pic.twitter.com/I8LwCV2WWH

— SpokespersonNavy (@indiannavy) March 7, 2023