Burj Khalifa | బుర్జ్‌ ఖలీఫాపై రెపరెపలాడిన మువ్వన్నెల జెండా.. వీడియో

August 15, 2023

Burj Khalifa | నేడు భారత్‌ 77వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటోంది. ఈ సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు (Independence Day) ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ఢిల్లీలోని ఎర్రకోటలో జరిగిన వేడుకల్లో ప్రధాని మోదీ పాల్గొని జెండాను ఎగురవేశారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌ జెండాను ఆవిష్కరించి ప్రసంగించారు.

కాగా, 77వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల సందర్భంగా ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన భవనమైన దుబాయ్‌లోని బుర్జ్‌ ఖలీఫా (Burj Khalifa)పై భారత జెండా (Indian Flag)ను ప్రదర్శించారు. అర్ధరాత్రి 12 గంటల ఒక్క నిమిషానికి బుర్జ్‌ ఖలీఫాపై ఎల్‌ఈడీ లైట్లతో త్రివర్ణ పతాకం రెపరెపలాడింది. ఆ సమయంలో భారత జాతీయ గీతం కూడా వినిపించింది. ఈ అద్భుత దృశ్యాలను చూసిన అక్కడి భారత ప్రజలు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఇందుకు సంబంధించిన దృశ్యాలు ప్రస్తుతం వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

Happy Independence to all…!!!! 🇮🇳

Indian flag on Burj Khalifa.

మరోవైపు ఆగస్టు 14న స్వాతంత్ర్య వేడుకలను జరుపుకుంటున్ను పాకిస్థాన్ (Pakistan)కు ఘోర అవమానం జరిగింది. సాధారణంగా స్వాతంత్య్ర వేడుకలను జరుపుకునే దేశాల జెండాలను ఎత్తైన భవనంపై ప్రదర్శిస్తుంటారు. దీంతో పాకిస్థానీ ప్రజలు కూడా తమ దేశ జెండాను బుర్జ్‌ ఖలీఫాపై చూసుకునేందుకు అక్కడికి తరలివచ్చారు. అర్ధరాత్రి దాటినా కూడా తమ జెండా కనిపించకపోవడంతో వారు తీవ్ర నిరాశ చెందారు. అయితే, భారత జాతీయ జెండా మాత్రం యథాతథంగా ప్రదర్శితమైంది. బుర్జ్‌ ఖలీఫా వద్ద పాక్‌ జాతీయులు గుమిగూడిన వీడియోలు సైతం ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

I think Burj khalifa stopped displaying terror*st country's flags.🔥🔥🔥👏👏💪👍 Jai Hind 🇮🇳🫡 #IndependenceDayIndia #HappyIndependenceDay #dubai #BurjKhalifa #IndianFlag

Huge humiliation on Independence Day. 👇📷Pakistani flag not hoisted on "Burj Khalifa".

Difference is Clear

INDIA😎#IndependenceDayIndia #IndependenceDay Jai Hind#IndianFlag #BurjKhalifa

August 14, 2023