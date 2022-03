ఉక్రెయిన్‌ నుంచి 420 మందితో ఢిల్లీ చేరిన సీ-17 విమానాలు

March 3, 2022 / 07:25 AM IST

న్యూఢిల్లీ: యుద్ధభూమి ఉక్రెయిన్‌లో (Ukraine) చిక్కుకుపోయిన భారతీయుల తరలింపు కొనసాగుతున్నది. ఆపరేషన్‌ గంగలో భాగమైన భారత వాయుసేనకు చెందిన రెండు సీ-17 విమానాలు (C-17 Flights) 420 మందితో ఢిల్లీకి చేరాయి. రొమేనియా రాజధాని బుకారెస్ట్‌ నుంచి 200 మందితో ఒక విమానం, హంగెరీ రాజదాని బుడాపెస్ట్‌ నుంచి 220 మంది భారతీయులతో మరో సీ-17 విమానం ఢిల్లీలోని హిండన్‌ ఎయిర్‌ బేస్‌కి చేరుకున్నాయి. స్వదేశానికి చేరుకున్న భారతీయులకు కేంద్ర మంత్రులు అజయ్‌ భట్‌, రాజీవ్‌ చంద్రశేఖర్‌ స్వాగతం పలికారు. కాగా, మరో 300 మందితో కూడిన మూడు సీ-17 విమానాలు గురువారం ఉదయం 8 గంటలకు ఢిల్లీకి చేరుకోనున్నాయని సమాచారం.

#WATCH | Another Indian Air Force's C-17 aircraft carrying 220 Indian passengers on board lands at its home base Hindan near Delhi, arriving from Budapest in Hungary

MoS Defence Ajay Bhatt interacted with the Indian nationals coming from #Ukraine#OperationGanga pic.twitter.com/AOuEmHEjv5

— ANI (@ANI) March 3, 2022