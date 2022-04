April 26, 2022 / 09:29 AM IST

న్యూఢిల్లీ : దేశంలో క‌రోనా వైర‌స్ ఉధృతి కొన‌సాగుతూనే ఉంది. గ‌డిచిన 24 గంట‌ల్లో కొత్త‌గా 2,483 పాజిటివ్ కేసులు న‌మోదైన‌ట్లు కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ వెల్ల‌డించింది. ఆదివారంతో పోల్చితే 2.2 శాతం కేసులు త‌క్కువ‌గా న‌మోదు అయ్యాయి. ఆదివారం కొత్త‌గా 2,541 మందికి క‌రోనా నిర్ధార‌ణ అయిన‌ట్లు అధికారులు తెలిపిన విష‌యం తెలిసిందే. అయితే ఢిల్లీతో పాటు 12 రాష్ట్రాల్లో కొత్త కేసులు క్ర‌మంగా పెరుగుతున్నాయి.

క‌రోనా నుంచి 1,970 మంది బాధితులు కోలుకున్నారు. దేశంలో ప్ర‌స్తుతం 15,636 కేసులు యాక్టివ్‌గా ఉన్నాయి. దేశ వ్యాప్తంగా ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు 187.95 కోట్ల క‌రోనా టీకా డోసుల‌ను పంపిణీ చేశారు.

COVID-19 | India reports 2,483 fresh cases and 1,970 recoveries, in the last 24 hours. Active cases 15,636

