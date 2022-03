March 8, 2022 / 09:39 AM IST

న్యూఢిల్లీ : దేశంలో క్ర‌మంగా క‌రోనా పాజిటివ్ కేసులు త‌గ్గుముఖం ప‌డుతున్నాయి. గ‌డిచిన 24 గంట‌ల్లో కొత్త‌గా 3,993 పాజిటివ్ కేసులు న‌మోదు కాగా, 108 మంది మ‌ర‌ణించారు. మ‌రో 8,055 మంది బాధితులు క‌రోనా నుంచి కోలుకున్న‌ట్లు కేంద్ర వైద్యారోగ్య శాఖ వెల్ల‌డించింది. దేశంలో ప్ర‌స్తుతం 49,948 కేసులు యాక్టివ్‌గా ఉన్నాయి. దేశ వ్యాప్తంగా ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు 179.13 కోట్ల కొవిడ్ డోసుల పంపిణీ జ‌రిగింది. రోజువారీ క‌రోనా పాజిటివిటీ రేటు 0.46 శాతంగా ఉంది.

COVID19 | India registers 3,993 new cases and 108 deaths in the last 24 hours; Active cases stand at 49,948 pic.twitter.com/XvT64ZGZ31

