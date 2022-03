March 22, 2022 / 09:27 AM IST

న్యూఢిల్లీ : దేశ వ్యాప్తంగా క‌రోనా ఉధృతి త‌గ్గుముఖం ప‌ట్టింది. గ‌త నాలుగైదు రోజుల నుంచి 2 వేల‌కు దిగువ‌న పాజిటివ్ కేసులు న‌మోదు అవుతున్నాయి. గ‌డిచిన 24 గంట‌ల్లో కొత్త‌గా 1,581 పాజిటివ్ కేసులు న‌మోదు కాగా, 33 మంది మ‌ర‌ణించిన‌ట్లు కేంద్ర వైద్యారోగ్య శాఖ వెల్ల‌డించింది. ప్ర‌స్తుతం దేశ వ్యాప్తంగా 23,913 కేసులు యాక్టివ్‌గా ఉన్న‌ట్లు తెలిపింది.

COVID19 | India logs 1,581 new cases & 33 deaths in the last 24 hours; Active caseload stands at 23,913

Total vaccination: 1,81,56,01,944

(Representative image)

