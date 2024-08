August 24, 2024 / 09:26 AM IST

చెన్నై: మొట్ట‌మొదటిసారి రూమీ1(RHUMI 1 Rocket).. రీయూజ‌బుల్ హైబ్రిడ్ రాకెట్‌ను .. ఇండియా తొలిసారి ప‌రీక్షించింది. త‌మిళ‌నాడుకు చెందిన స్టార్ట్ అప్ కంపెనీ స్పేస్ జోన్ ఇండియా, మార్టిన్ గ్రూప్ .. ఈ రాకెట్‌ను డెవ‌ల‌ప్ చేసింది. మొబైల్ లాంచ‌ర్ ద్వారా .. చెన్నైలోని తిరువిదందై నుంచి ఈ రాకెట్‌ను ప్ర‌యోగించారు. రూమీ1 రాకెట్ ద్వారా.. మూడు క్యూబ్ శాటిలైట్లు, 50 పికో శాటిలైట్ల‌ను.. ఉప‌క‌క్ష్య‌లోకి పంపారు.

#WATCH | India launches its first reusable hybrid rocket, RHUMI 1. The rocket, developed by the Tamil Nadu-based start-up Space Zone India and Martin Group was launched from Thiruvidandhai in Chennai using a mobile launcher. It carries 3 Cube Satellites and 50 PICO Satellites… pic.twitter.com/Io97TvfNhE

— ANI (@ANI) August 24, 2024