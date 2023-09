September 12, 2023 / 12:25 PM IST

పోర్ట్ అలెగ్జాండ్రియా: భార‌త వైమానిక ద‌ళానికి చెందిన ఐఎల్‌-78 ట్యాంక‌ర్.. ఈజిప్టు వైమానిక ద‌ళానికి చెందిన మిగ్‌29 ఎం, రాఫేల్ యుద్ధ విమానాల‌కు ఫుయ‌లింగ్ చేసింది. ఎక్స్ బ్రైట్ స్టార్ 23(Ex Bright Star 23) పేరుతో ఈజిప్టులో సైనిక విన్యాసాలు జ‌రుగుతున్నాయి. సుమారు 34 దేశాల‌కు చెందిన త్రివిధ ద‌ళాలు ఆ విన్యాసాల్లో త‌మ స‌త్తా చూపిస్తున్నాయి. దీనిలో భాగంగా ఇవాళ భార‌తీయ వైమానిక ద‌ళానికి చెందిన ఐఎల్‌-78 ట్యాంక‌ర్ త‌న విన్యాసాన్ని ప్ర‌ద‌ర్శించింది. ఈజిప్టు సైన్యానికి చెందిన మిగ్‌29, రాఫేల్ ఫైట‌ర్ల‌కు .. ఆ ట్యాంర్ ద్వారా ఆకాశంలోనే ఇంధ‌నాన్ని నింపారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ప్ర‌స్తుతం వైర‌ల్ అవుతోంది. అయితే ఈ ఆప‌రేష‌న్‌లో భార‌త వైమానిక ద‌ళానికి చెందిన మిగ్‌29 కూడా పాల్గొన్న‌ది.

#WATCH | An IL-78 tanker of the Indian Air Force refuels Mig 29 M and Rafale fighters of the Egyptian Air Force as part of Ex Bright Star 23. IAF Mig 29 UPG also seen as part of this mission. pic.twitter.com/53eZT4dFdd

