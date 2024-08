August 29, 2024 / 02:39 PM IST

కోల్‌క‌తా: బెంగాల్ సీఎం మ‌మ‌తా బెన‌ర్జీ(Mamata Banerjee).. నిర‌స‌న చేప‌డుతున్న డాక్ట‌ర్ల‌ను బెదిరించిన‌ట్లు బీజేపీ ఆరోప‌ణ‌లు చేసిన నేప‌థ్యంలో స్పందించారు. త‌న ప‌ట్ల విష ప్ర‌చారం జ‌రుగుతున్న‌ట్లు దీదీ పేర్కొన్నారు. తానేమీ డాక్ట‌ర్ల‌ను బెదిరించ‌లేద‌న్నారు. బుధ‌వారం త‌న ప్ర‌సంగంలో డాక్ట‌ర్ల అంశాన్ని ప్ర‌స్తావించ‌లేద‌న్నారు. మెడికో విద్యార్థులు కానీ, వాళ్ల ఉద్య‌మం గురించి తానేమీ మాట్లాడ‌లేద‌న్నారు. డాక్ట‌ర్లు చేప‌డుతున్న ఆందోళ‌న‌కు స‌పోర్టు ఇస్తున్న‌ట్లు ఆమె పేర్కొన్నారు. వాళ్లు పోరాటం స‌త్య‌మైంద‌న్నారు. ఎన్న‌డూ వాళ్లను బెదిరించ‌లేద‌న్నారు. డాక్ట‌ర్ల‌ను బెదిరించిన‌ట్లు త‌న‌పై కొంద‌రు ఆరోప‌ణ‌లు చేస్తున్నార‌ని, ఆ ఆరోప‌ణ‌లు అవాస్త‌వం అని దీదీ తెలిపారు. త‌న సోష‌ల్ మీడియా అకౌంట్ ఎక్స్‌లో ఆమె ఈ విష‌యాన్ని చెప్పారు. బీజేపీకి వ్య‌తిరేకంగా మాట్లాడాన‌ని, ఎందుకంటే కేంద్ర ప్ర‌భుత్వం సాయంతో రాష్ట్రంలో ఆ పార్టీ అరాచ‌కం సృష్టిస్తోంద‌ని, అందుకే ఆ పార్టీకి వ్య‌తిరేకంగా త‌న స్వ‌రం వినిపించిన‌ట్లు మ‌మ‌తా బెన‌ర్జీ తెలిపారు.

I detect a malicious disinformation campaign in some print, electronic and digital media which has been unleashed with reference to a speech that I made in our students’ programme yesterday.

Let me most emphatically clarify that I have not uttered a single word against the…

