Security Breach | నిందితుడి చేతిలోని పొగ గొట్టాన్ని లాక్కుని బయటకు విసిరేశా : కాంగ్రెస్‌ ఎంపీ

December 13, 2023 / 04:31 PM IST

Security Breach | లోక్‌సభ (Lok Sabha)లో భారీ భద్రతా వైఫల్యం (Security breach) బయటపడిన విషయం తెలిసిందే. ఇద్దరు వ్యక్తులు బుధవారం లోక్‌సభలోకి చొరబడి కలకలం సృష్టించారు (Parliament security scare). జీరో అవర్‌ సమయంలో విజిటర్స్‌ గ్యాలరీ నుంచి సభలోకి దూకిన ఆగంతకులు అక్కడ కలర్‌ స్మోక్‌ వదలడం తీవ్ర కలకలం రేపింది. అయితే ఆ సమయంలో సభలోని కొందరు ఎంపీలు ఎంతో ధైర్యసాహసాలను ప్రదర్శించారు. చొరబాటుదారుల్ని అడ్డుకోవడంలో కాంగ్రెస్‌ ఎంపీ (Congress MP) గుర్జీత్‌ సింగ్‌ ఆజ్లా (Gurjeet Singh Aujla) సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించారు. ఓ దుండగుడి వద్ద ఉన్న పొగ గొట్టాన్ని లాక్కొని బయటపడేశారు.

సభలో నెలకొన్న గందరగోళ పరిస్థితిపై ఎంపీ మీడియాకు వివరించారు. ‘సభలోకి చొరబడ్డ వ్యక్తి చేతిలో నుంచి పసుపు రంగు పొగ వెదజల్లుతోంది. వెంటనే నేను అతడి నుంచి ఆ పొగ గొట్టాన్ని లాక్కుని బయటకు విసిరేశాను. ఈ ఘటన అతిపెద్ద భద్రతా వైఫల్యం’ అంటూ వివరించారు.

#WATCH | Security breach in Lok Sabha | Congress MP Gurjeet Singh Aujla, who caught hold of the two men who jumped down the visitors’ gallery into the House, narrates the incident.

He says, “…He had something in his hand which was emitting yellow-coloured smoke. I snatched it… pic.twitter.com/0hKzFrFrwR

— ANI (@ANI) December 13, 2023