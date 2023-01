Viral Video: నిరాశ్రయ పిల్లలకు.. షాపులోని టీవీలో కార్టూన్‌ షోలు చూపుతున్న వ్యక్తి

January 8, 2023 / 06:23 PM IST

న్యూఢిల్లీ: నిరాశ్రయులైన పిల్లలకు ఎలక్ట్రానిక్ స్టోర్ వ్యక్తి ప్రతి రోజు పెద్ద టీవీలో కార్టూన్‌ షోలు చూపుతున్నాడు. వీధి బాలల పట్ల ఆ వ్యక్తి చూపుతున్న ఆదరణకు సంబంధించిన వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. దీంతో ఆ వ్యక్తి తీరుపై నెటిజన్లు ఫిదా అయ్యారు. ఒక ఎలక్ట్రానిక్ షాపు లోపల పెద్ద టీవీ ఉంది. బయటకు కనిపించేలా ఆ టీవీని ఏర్పాటు చేశారు. అయితే ఆ ప్రాంతంలోని ఫుట్‌పాత్‌పై నివసించే ఇద్దరు నిరు పేద బాలికలు ప్రతి రోజు సాయంత్రం వేళ ఆ షాపు వద్దకు వస్తున్నారు. ఆ షాపు ఇన్‌చార్జీ కూడా ఆ పిల్లల పట్ల పెద్ద మనసును చాటుతున్నాడు. ఆ పిల్లలను అక్కడి నుంచి పంపేయకుండా వారికి నచ్చిన కార్టూన్‌ షోలను ఆ పెద్ద టీవీలో వారికి చూపిస్తున్నాడు.

కాగా, 18 సెకండ్ల నిడివి ఉన్న ఈ వీడియో క్లిప్‌ను గౌతమ్‌ త్రివేది అనే యూజర్‌ ఈ నెల 6న ట్విట్టర్‌లో పోస్ట్‌ చేశారు. నిరాశ్రయులైన పిల్లలు కోరుకునే కార్టూన్‌ షోలను ఎలక్ట్రానిక్ స్టోర్ ఇన్‌చార్జీ ప్రతి రోజూ చూపుతున్నట్లు అందులో పేర్కొన్నారు. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. వీధి పిల్లల పట్ల ఆ షాపు వ్యక్తి చూపుతున్న ఆదరణకు నెటిజన్లు ముగ్ధులయ్యారు. అతడి చర్యను పలువురు కొనియాడారు.

Store incharge let's homeless street kids choose what to watch on the display TV every evening. pic.twitter.com/ElOPGL61Fb

— Gautam Trivedi (@KaptanHindustan) January 5, 2023