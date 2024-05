May 24, 2024 / 10:30 AM IST

డెహ్రాడూన్‌: ఉత్త‌రాఖండ్‌లోని జ్యోతిర్లింగ క్షేత్రం కేదార్‌నాథ్‌(Kedarnath)లో ఇవాళ హెలికాప్ట‌ర్ ఎమ‌ర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ చేసింది. ఆ హెలికాప్ట‌ర్‌లో ఏడుగురు మంది భ‌క్తులు ఉన్నారు. సాంకేతిక లోపం వ‌ల్ల ఆ హెలికాప్ట‌ర్‌ను అత్య‌వ‌స‌రంగా దించేశారు. హెలిప్యాడ్‌కు కొన్ని మీట‌ర్ల దూరంలో ఆ హెలికాప్ట‌ర్‌ను ల్యాండ్ చేసిన‌ట్లు అధికారులు వెల్ల‌డించారు. ఏడుగురి భ‌క్తుల‌తో పాటు పైల‌ట్ ఉన్నారు. ప్ర‌తి ఒక్క‌రూ సుర‌క్షితంగా ఉన్న‌ట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు.

హెలికాప్ట‌ర్‌లోని రోట‌ర్‌కు స‌మ‌స్య తలెత్త‌డంతో.. క్రిస్ట‌ల్ కంపెనీకి చెందిన ఆ హెలికాప్ట‌ర్‌.. హెలిప్యాడ్‌కు దూరంగా ల్యాండ్ అయ్యింది. ఫ‌టా నుంచి కేదార్‌నాథ్ ఆల‌యానికి వెళ్తున్న స‌మ‌యంలో ఈ ఘ‌ట‌న జ‌రిగింది.

Uttarakhand: An accident was averted in Kedarnath Dham. Due to a problem in its rotor, a helicopter, belonging to Crystal Company, landed away from helipad. There were 6 people on board, all of them are safe. The accident happened while going from Phata to Kedarnath Dham pic.twitter.com/MflCI2vgT0

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 24, 2024