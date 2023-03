March 6, 2023 / 02:49 PM IST

కాల్‌బుర్గి: క‌ర్నాట‌క మాజీ సీఎం బీఎస్ య‌డ్యూర‌ప్ప(BS Yediyurappa) ప్ర‌యాణిస్తున్న హెలికాప్ట‌ర్ ల్యాండింగ్(Helicopter landing) స‌మ‌యంలో అనూహ్య సంఘ‌ట‌న చోటుచేసుకున్న‌ది. హెలికాప్ట‌ర్‌ను దించే స‌మ‌యంలో.. ఆ ప్రాంతంలో ప్లాస్టిక్ చెత్త‌, వ్య‌ర్ధాలు గాలిలోకి లేచాయి. దీంతో గంద‌ర‌గోళం ఏర్పడింది. ఆ స‌మ‌యంలో హెలికాప్ట‌ర్‌ను పైలెట్ ల్యాండ్ చేయ‌లేదు. అయితే సెక్యూర్టీ ద‌ళాలు హెలిప్యాడ్(Helipad) గ్రౌండ్‌ను క్లియ‌ర్ చేసిన త‌ర్వాత ఆ చాప‌ర్‌ను దించారు. ఈ ఘ‌ట‌న కాల్‌బుర్గిలో ఇవాళ ఉద‌యం జ‌రిగింది.

#WATCH | Kalaburagi | A helicopter, carrying former Karnataka CM and senior leader BS Yediyurappa, faced difficulty in landing after the helipad ground filled with plastic sheets and waste around. pic.twitter.com/BJTAMT1lpr

