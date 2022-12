తల్లి పాడె మోసిన ప్రధాని మోదీ.. ముగిసిన హీరాబెన్‌ అంత్యక్రియలు

December 30, 2022 / 10:20 AM IST

అహ్మదాబాద్‌: ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తల్లి హీరాబెన్‌ అంత్యక్రియలు పూర్తయ్యాయి. మాతృమూర్తి చితికి మోదీ నిప్పంటించారు. చివరిసారిగా చేతులు జోడించి అంతిమ నివాళులర్పించారు. సోదరుడు, కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి తన తల్లికి వీడ్కోలు పలికారు. అంతిమ యాత్రంలో భాగంగా ప్రధాని మోదీ తన మాతృమూర్తి పాడె మోశారు. వాహనంలో అమ్మ పక్కనే కూర్చున్నారు. గాంధీనగర్‌లోని సెక్టార్‌ 30 స్మశాన వాటిలో జరిగిన అంతిమక్రియల్లో మోదీ కుటుంబ సభ్యులతోపాటు గుజరాత్‌ సీఎం భూపేంద్ర పటేల్‌, పలువురు ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు.

ప్రధాని మోదీ తల్లి హీరాబెన్‌ పటేల్‌ గత కొంతకాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారు. దీంతో అహ్మదాబాద్‌లోని యూఎన్‌ మెహతా దవాఖానలో చికిత్స పొందుతున్నారు. పరిస్థితి విషమించడంతో శుక్రవారం తెల్లవారుజామున తుది శ్వాస విడిచిచారు. ఇటీవలే వందో పుట్టిన రోజు జరుపుకున్న విషయం తెలిసిందే.

#WATCH | Gujarat: Last rites of Heeraben Modi, mother of PM Modi were performed in Gandhinagar. She passed away at the age of 100, today.

