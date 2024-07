Mumbai | ముంబైని ముంచెత్తిన వాన.. నీటమునిగిన రోడ్లు.. విద్యాసంస్థలకు సెలవు

దేశ ఆర్థిక రాజధాని ముంబైలో (Mumbai) వర్షం దంచికొట్టింది. సోమవారం తెల్లవారుజామున మొదలైన వాన ఉదయం 7 గంటలవ వరకు ఏకధాటిగా కురుస్తూనే ఉంది. దీంతో వర్షపు నీరు ముంబై మహానగరాన్ని ముంచెత్తింది. రోడ్లన్నీ జలమయమయ్యాయి.

July 8, 2024 / 09:00 AM IST

Mumbai | ముంబై: దేశ ఆర్థిక రాజధాని ముంబైలో (Mumbai) వర్షం దంచికొట్టింది. సోమవారం తెల్లవారుజామున మొదలైన వాన ఉదయం 7 గంటలవ వరకు ఏకధాటిగా కురుస్తూనే ఉంది. దీంతో వర్షపు నీరు ముంబై మహానగరాన్ని ముంచెత్తింది. రోడ్లన్నీ జలమయమయ్యాయి. ఎక్కడికక్కడ నీళ్లు నిలిచిపోవడంతో వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. పలుప్రాంతాల్లో కార్లు, మోటారు సైకిళ్లు నీళ్లలో మునిగిపోయాయి.

ఏడు గంటల్లో 300 మిల్లీమీటర్ల వర్షంపాతం నమోదయిందని అధికారులు తెలిపారు. అంధేరి, కుర్లా, భందూప్‌, కింగ్స్‌ సర్కిల్‌, దాదర్‌తోపాటు పలు ప్రాంతాలు నీటమునిగాయని చెప్పారు. భారీ వర్షానికి డ్రెయినేజీలు పొంగిపొర్లుతున్నాయని, దీంతో చాలా ప్రాంతాల్లో వాహనాల రాకపోకలకు ఇబ్బందులు తలెత్తాయని వెల్లడించారు. దీంతోపాటు పట్టాలపై నుంచి వరద నీరు ప్రవహిస్తుండటంతో సబర్బన్‌ రైలు సర్వీసులకు అంతరాయం ఏర్పడింది.

పలు రైళ్లను అధికారులు రద్దుచేశారు. పలు రైళ్లను సెంట్రల్‌ రైల్వే తాత్కాలికంగా రద్దు చేసింది. అదేవిధంగా ఆర్టీసీ బస్సులను కూడా నిలిపివేశారు. ఇక భారీ వర్షాల కారణంగా ముంబైలోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు స్కూళ్లు, కాలేజీలకు మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్‌ సెలవు ప్రకటించింది.

కాగా, రాష్ట్రంలో భారీ వర్షాల కురుస్తుండటంతో థానే, వాసయ్‌ (పాల్ఘర్‌), రాయ్‌గఢ్‌ (మహద్‌), చిప్లున్‌ (రత్నగిరి), కొల్హాపూర్‌, సాంగ్లి, సతారా ఘట్కోపర్‌, కుర్లా, సింధుదుర్గ్‌ ప్రాంతాల్లో ఎన్డీఆర్‌ఎఫ్‌ సిబ్బందిని మోహరించారు. ఎలాంటి పరిస్థితులనైనా ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని ఎన్డీఆర్‌ఎఫ్‌ ప్రకటించింది.

#WATCH | Mumbai, Maharashtra: Waterlogged railway tracks between Wadala and GTB stations. Mumbai has recorded over 300 mm of rainfall from 1 am to 7 am today. More rain is expected during the day as well. pic.twitter.com/B9zzZs1bY4 — ANI (@ANI) July 8, 2024

#WATCH | Commuters wade through waterlogged streets at King’s Circle in rain-hit Mumbai pic.twitter.com/BKdj5BFvwJ — ANI (@ANI) July 8, 2024

Maharashtra: Due to waterlogging at various railway stations in Mumbai División today, the following trains stand cancelled:

1) 12110 (MMR-CSMT)

2) 11010 (PUNE-CSMT)

3) 12124 (PUNE CSMT DECCAN)

4) 11007 (PUNE-CSMT DECCAN)

5) 12127 (CSMT-PUNE INTERCITY EXP) Source: Central… — ANI (@ANI) July 8, 2024

