July 8, 2023 / 05:18 PM IST

Heavy Rain | న్యూఢిల్లీ : దేశ రాజ‌ధాని ఢిల్లీతో పాటు నేష‌న‌ల్ క్యాపిట‌ల్ రీజియ‌న్ ప‌రిధిలో శ‌నివారం ఉద‌యం నుంచి కుండ‌పోతగా వ‌ర్షం కురుస్తోంది. భారీ వ‌ర్షాల నేప‌థ్యంలో భార‌త వాతావ‌ర‌ణ శాఖ ఢిల్లీకి ఆరెంజ్ అల‌ర్ట్ జారీ చేసింది. మ‌రో రెండు గంట‌ల పాటు వ‌ర్షాలు కురిసే అవ‌కాశం ఉంద‌ని తెలిపింది.

ఉద‌యం నుంచి కురుస్తున్న భారీ వ‌ర్షానికి లోత‌ట్టు ప్రాంతాలు జ‌ల‌మ‌యం అయ్యాయి. ప్ర‌ధాన ర‌హ‌దారుల‌పై వ‌ర్ష‌పు నీరు నిలిచిపోవ‌డంతో వాహ‌న‌దారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. ఇండియా గేట్, ప్ర‌గ‌తి మైదాన్, నోయిడా మార్గాల్లో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్ప‌డింది. జ‌మ్మూ, హిమాచ‌ల్ ప్ర‌దేశ్‌, ఉత్త‌రాఖండ్, పంజాబ్, హ‌ర్యానా, ఉత్త‌ర‌ప్ర‌దేశ్‌లోని ప‌లు ప్రాంతాల్లో రాబోయే నాలుగైదు రోజుల్లో భారీ వ‌ర్షాలు కురిసే అవ‌కాశం ఉంద‌ని ఐఎండీ వెల్ల‌డించింది.

#WATCH | Delhi | Children play in the rain as the city receives light showers. Visuals from RK Puram. pic.twitter.com/G0V3TrI8sR

Light to moderate intensity rain would continue over many places of Delhi and NCR ( Loni Dehat, Hindon AF Station, Indirapuram, Gurugram, Faridabad, Manesar, Ballabhgarh) Karnal, Jind, Panipat, Gohana, Gannaur, Sonipat, Rohtak, Kharkhoda, Palwal, Nuh, Aurangabad (Haryana)

— India Meteorological Department (@Indiametdept) July 8, 2023