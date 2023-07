July 10, 2023 / 01:01 PM IST

మ‌నాలి: హిమాచ‌ల్ ప్ర‌దేశ్‌, పంజాబ్‌, హ‌ర్యానా రాష్ట్రాల్లో మూడు రోజుల నుంచి వ‌ర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దీంతో ఆ రాష్ట్రాల్లో ఉన్న అన్ని ప్ర‌ధాన న‌దులు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. ఇక హిమాచ‌ల్‌(Himachal Pradesh Floods)లో మాత్రం ప‌రిస్థితి దారుణంగా ఉంది. హిమాల‌యాల్లో ఉన్న న‌దుల‌న్నీ ఉగ్ర‌రూపం దాల్చాయి. మ‌నాలి వ‌ద్ద ఉన్న బియాస్ న‌ది ఉప్పొంగుతోంది. వేగంగా ప్ర‌వ‌హిస్తున్న ఆ న‌ది ధాటికి.. టూరిస్టుల‌కు చెందిన కార్ల‌న్నీ కొట్టుకుపోతున్నాయి. మ‌నాలిలో బియాస్ న‌ది స‌మీపంలో పార్క్ చేసిన కార్ల‌న్నీ ఆ నీటి ప్ర‌వాహంలో కొట్టుకుపోయాయి. నీరు, బుర‌ద ఒక్క‌సారిగా కొట్టుకురావ‌డంతో.. కార్లు కూడా ఆ బుర‌ద నీటిలోనే మాయం అయ్యాయి.

🚨#UPDATE: Several cars washed away by floods in Manali, Himachal Pradesh, #India pic.twitter.com/z21EtTlOwE

— World Source News 24/7 (@Worldsource24) July 9, 2023