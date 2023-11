Diwali Gift | ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే దివాళి గిఫ్ట్‌.. కార్లను బహుమతిగా ఇచ్చిన ఫార్మా సంస్థ యజమాని

November 4, 2023 / 12:50 PM IST

Diwali Gift | దీపావళి (Diwali Gift), దసరా పండుగల సందర్భంగా తమ సంస్థలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులకు ఎంతో కొంత జీతం బోనస్‌గా ఇస్తుంటారు యజమానులు. ఇలా బోనస్‌ అందుకోవడంతో ఉద్యోగుల ఎంతో సంతోషిస్తారు. అలాంటిది పండుగ సందర్భంగా తమ సంస్థ ఊహించని గిఫ్ట్‌ను ఇస్తే వారి ఆనందానికి అవధులు ఉండవు. హర్యానాలోని ఓ ఫార్మా కంపెనీ (Haryana pharma company) ఉద్యోగులకు అలాంటి అనుభూతే కలిగింది. దీపావళి సందర్భంగా సంస్థలో పనిచేస్తున్న కొందరు ఉద్యోగులకు యజమాని ఏకంగా కార్లను బహుమతిగా అందజేశారు.

హర్యానాలోని పంచకులలో గల మిట్స్‌ హెల్త్‌ కేర్‌ ఫార్మా సంస్థ డైరెక్టర్‌ ఎంకే భాటియా (MK Bhatia) తన ఉద్యోగులకు టాటా పంచ్‌ కార్ల (Tata Punch Car)ను బహుమతిగా అందజేశారు. కంపెనీలోని 12 మంది ఉద్యోగుల్ని ‘స్టార్ పర్మార్మర్లుగా’ గుర్తించిన ఆయన కార్లను గిఫ్ట్‌గా ఇచ్చారు. అయితే, ఆ 12 మందిలో ఆఫీస్‌ బాయ్‌ కూడా ఉండటం విశేషం. భవిష్యత్తులో మరికొంతమంది ఉద్యోగులకు కార్లను బహుమతిగా ఇస్తానంటూ ఈ సందర్భంగా ఆయన ప్రకటించారు.

ఈ సందర్భంగా భాటియా మాట్లాడుతూ.. ‘నా సంస్థ విజయంలో ఉద్యోగులదే కీలక పాత్ర. వారంతా ఎంతో శ్రమ, అంకితభావం, నమ్మకంతో పనిచేసి కంపెనీ ఎదుగుదలకు సహకరించారు. కార్లను గిఫ్ట్‌గా పొందిన వారిలో కొందరు కంపెనీ ప్రారంభించినప్పటి నుంచి నా వెంటే ఉన్నారు. ఈ కార్లు కేవలం దీపావళి కానుకలు కాదు.. కంపెనీపై ఉద్యోగులు చూపించిన విశ్వాసానికి, నిబద్ధతకు బహుమతులు. త్వరలో మరో 38 మంది ఉద్యోగులకు కార్లు అందజేస్తాం’ అని భాటియా పేర్కొన్నారు.

మరోవైపు ఊహించని గిఫ్ట్‌తో ఉద్యోగులు సంతోషంతో మునిగి తేలిపోయారు. కంపెనీ కారును గిఫ్ట్‌గా ఇస్తుందని కలలో కూడా అనుకోలేదంటూ తమ సంతోషాన్ని వ్యక్తపరిచారు. అయితే, గిఫ్ట్‌గా కారు అందుకున్న వారిలో కొందరికి డ్రైవింగ్‌ కూడా రాదని సదరు ఉద్యోగులు తెలిపారు.

Haryana pharma company owner gifts cars to ‘star employees’ ahead of Diwali

#WATCH | Panchkula, Haryana: A pharma company owner, M. K. Bhatia, gifts cars to his employees ahead of Diwali. pic.twitter.com/SVrDbAWlc1

— ANI (@ANI) November 4, 2023