January 10, 2023 / 04:15 PM IST

న్యూఢిల్లీ : క్యార‌మ్స్ ఛాంపియ‌న్‌గా నిలిచిన 83 ఏండ్ల అమ్మ‌మ్మ గురించి మ‌న‌వ‌డు సోష‌ల్ మీడియాలో షేర్ చేసిన వీడియో నెట్టింట ప్ర‌స్తుతం తెగ వైర‌ల‌వుతోంది. అక్ష‌య్ మ‌రాధే క్యార‌మ్ ఛాంపియ‌న్ అయిన అమ్మ‌మ్మ యువ‌కుల‌తో గేమ్ ఆడుతున్న వీడియోను ట్విట్ట‌ర్‌లో షేర్ చేశారు. త‌మ ఆజి (అమ్మ‌మ్మ‌) పుణే ఆల్ మ‌గ‌ర్ప‌ట సిటీ క్యార‌మ్స్ టోర్నీలో డ‌బుల్స్‌లో గోల్డ్‌, సింగిల్స్ క్యాట‌గిరీలో బ్రాంజ్ మెడ‌ల్ సాధించార‌ని అక్ష‌య్ రాసుకొచ్చారు.

Inspired by my 83-year-old Aaji who won Gold in the Doubles and Bronze in the singles in Pune’s All-Magarpatta City carrom tournament against much younger and steadier hands. 👑👌🎯 pic.twitter.com/Mh1pPnUa2O

— Akshay Marathe (@AkshayMarathe) January 8, 2023