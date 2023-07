Girl Falls Down From Third Floor In Gujarats Surat Shocking Visuals Surface

Watch: బిల్డింగ్‌ మూడో అంతస్తు నుంచి కింద పడిన బాలిక.. తర్వాత ఏం జరిగిందంటే?

Girl Falls Down | ఒక బాలిక బిల్డింగ్‌ మూడో అంతస్తు నుంచి కింద పడింది (Girl Falls Down from Third Floor). ఆ సమయంలో అక్కడ ఉన్న వృద్ధులు, ఇతరులు ఇది చూసి షాకయ్యారు. పరుగున వచ్చిన తల్లి తన కుమార్తెను చూసి సొమ్మసిల్లి పడిపోయింది.

July 31, 2023 / 05:59 PM IST

అహ్మదాబాద్‌: ఒక బాలిక బిల్డింగ్‌ మూడో అంతస్తు నుంచి కింద పడింది (Girl Falls Down from Third Floor). ఆ సమయంలో అక్కడ ఉన్న వృద్ధులు, ఇతరులు ఇది చూసి షాకయ్యారు. పరుగున వచ్చిన తల్లి తన కుమార్తెను చూసి సొమ్మసిల్లి పడిపోయింది. గుజరాత్‌లోని సూరత్‌లో ఈ సంఘటన జరిగింది. సోమవారం యోగి చౌక్‌ ప్రాంతంలో ఉన్న భవనం మూడో అంతస్తు నుంచి ఒక బాలిక కింద పడింది. ఆ బిల్డింగ్‌ వద్ద కుర్చీల్లో కూర్చొని ఉన్న కొందరు వృద్ధులు ఇది చూసి షాకయ్యారు. ఇంతలో రోడ్డుపై వెళ్తున్న వారు, స్థానికులు పరుగున ఆ బాలిక వద్దకు చేరుకున్నారు.

కాగా, బాలిక తల్లి కూడా పరుగున అక్కడకు వచ్చింది. కుమార్తె తల నుంచి రక్తం కారడం చూసి స్పృహతప్పి పడిపోయింది. ఇంతలో స్థానికులు ఆ బాలికను బైక్‌పై ఆసుపత్రికి తరలించారు. బిల్డింగ్‌ మూడో అంతస్తు నుంచి కింద పడి తీవ్రంగా గాయపడిన ఆ బాలిక పదో తరగతి చదువుతున్నదని స్థానికులు తెలిపారు. స్పృహతప్పి పడిపోయిన బాలిక తల్లిని పైకిలేపి సపర్యలు చేశారు. మరోవైపు ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న సీసీటీవీలో ఇదంతా రికార్డైంది. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.