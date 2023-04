April 3, 2023 / 04:48 PM IST

న్యూఢిల్లీ : ఢిల్లీ మెట్రోలో రికార్డ‌య్యే ప‌లు వీడియోలు, (Viral Video ) ఫొటోల‌పై ఆన్‌లైన్‌లో హాట్ డిబేట్ సాగుతోంది. లేటెస్ట్‌గా ఓ యువ‌తి ఢిల్లీ మెట్రోలో కేవ‌లం మైక్రో మినీ స్క‌ర్ట్‌తో ప్ర‌త్య‌క్షం కావ‌డం క‌ల‌క‌లం రేపింది. అదే మెట్రోలో ప్ర‌యాణిస్తున్న‌ కొంద‌రు ప్ర‌యాణీకులు మ‌హిళ ఫొటోలు, వీడియోల‌ను క్లిక్ మ‌నిపించి వాటిని సోష‌ల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు.

Seriously this is in delhi

Akhir Majburi kya hai ?#Delhi #delhimetro #PriyankaChopra #ChitrangdaSingh pic.twitter.com/x2BkeJsINz

— Tanisha Batra (@TanishaBatra80) March 31, 2023