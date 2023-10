India | పాలస్తీనియన్లకు భారత్‌ మానవతా సాయం.. 6.5 టన్నుల సామాగ్రితో బయల్దేరిన ఐఏఎఫ్‌ సీ-17 విమానం

October 22, 2023 / 12:38 PM IST

ఢిల్లీ: ఇజ్రాయెల్‌-హమాస్‌ యుద్ధం (Israel-Hamas war) నేపథ్యంలో తీవ్రంగా నష్టపోయిన పాలస్తీనాకు (Palestine) మానవతా సహాయం (Humanitarian aid) అందించేందుకు భారత్‌ (India) సిద్ధమైంది. విపత్తు, సహాయ సామాగ్రి, అత్యవసర ఔషధాలను గాజాకు పంపించింది. ప్రాణాధార ఔషధాలు, సర్జికల్‌ వస్తువులు, టెంట్లు, స్లీపింగ్‌ బెడ్స్‌, టార్పాలిన్లు, శానిటరీ యుటిలిటీస్‌, వాటర్‌ ప్యూరిఫికేషన్‌ ట్యాబ్లెట్లు, ఇతర అత్యవసర వస్తువులతో కూడిన ఐఏఎఫ్‌ సీ-17 (IAF C-17) విమానం ఘజియాబాద్‌లోని (Ghaziabad) హిండన్‌ ఎయిర్‌ బేస్‌ (Hindon Air Base) నుంచి ఈజిప్ట్‌లోని (Egypt) ఈఐ-ఆరిశ్‌ ఎయిర్‌పోర్టుకు (El-Arish airport) బయల్దేరింది. మానవతా సయాంలో భాగంగా వీటిని పంపిస్తున్నామని విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ అధికార ప్రతినిధి అరిందమ్‌ బాగ్చీ ప్రముఖ సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్‌లో పోస్టు చేశారు.

భారత వైమానిక దళానికి చెందిన ఐఏఎఫ్‌ సీ-17 విమానంలో మొత్తం 6.5 టన్నుల సామాగ్రి వెళ్తున్నదని చెప్పారు. ఇది తొలుత ఈజిప్టులోని ఈఎల్‌-అరిష్‌ విమానాశ్రయానికి, అక్కడి నుంచి రఫా సరిహద్దు మీదుగా గాజాకు (Gaza) తీసుకెళ్తారని వెల్లడించారు.

ఈ నెల 7న హమాస్‌ ఉగ్రవాదులు ఇజ్రాయెల్‌పై రాకెట్లతో విరుచుకుపడిన విషయం తెలిసిందే. దీంతో ఇజ్రాయెల్‌.. హమాస్‌కు ప్రధాన కేంద్రంగా ఉన్న గాజాపై దాడి ప్రారంభించింది. ఈ నేపథ్యంలో ఇరుపక్షాల మధ్య యుద్ధం తీవ్రతరమైంది. దాడులు, ప్రతిదాడులతో ఇప్పటివరకు 4300 మంది పాలస్తీనియన్లు, సాధారణ పౌరులు మరణించారు.

🇮🇳 sends Humanitarian aid to the people of 🇵🇸!

An IAF C-17 flight carrying nearly 6.5 tonnes of medical aid and 32 tonnes of disaster relief material for the people of Palestine departs for El-Arish airport in Egypt.

The material includes essential life-saving medicines,… pic.twitter.com/28XI6992Ph

— Arindam Bagchi (@MEAIndia) October 22, 2023