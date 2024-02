Farooq met Modi, Ghulam Nabi Azad claims | రాత్రివేళ రహస్యంగా మోదీని కలిశారు.. ఆజాద్‌ ఆరోపణలను ఖండించిన ఫరూక్‌ అబ్దుల్లా

February 19, 2024 / 07:34 PM IST

న్యూఢిల్లీ: జమ్ముకశ్మీర్‌ మాజీ సీఎం, నేషనల్‌ కాన్ఫరెన్స్‌ (ఎన్సీ) అధ్యక్షుడు ఫరూక్‌ అబ్దుల్లా తన కుమారుడు ఒమర్‌ అబ్దుల్లాతో కలిసి రాత్రి వేళ రహస్యంగా ప్రధాని మోదీ, కేంద్ర మంత్రి అమిత్‌ షాతోపాటు ఇతర బీజేపీ నేతలను కలిశారని ప్రోగ్రెసివ్ డెమోక్రటిక్ ఆజాద్ పార్టీ (డీపీఏపీ) చీఫ్‌ గులాం నబీ ఆజాద్ ఆరోపించారు. (Farooq met Modi, Ghulam Nabi Azad claims ) జమ్ముకశ్మీర్‌లో తమ పార్టీ నాయకత్వాన్ని కాపాడుకునేందుకు తండ్రీకొడుకులు డబుల్‌ గేమ్‌ ఆడుతున్నారని విమర్శించారు. 2014లో బీజేపీతో పొత్తుకు ప్రయత్నించారని ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఆజాద్‌ ఆరోపించారు. వివాదాస్పద ఆర్టికల్ 370 రద్దుకు ముందు 2019 ఆగస్ట్ 3 మధ్య రాత్రి వేళ మోదీతో వారి రహస్య సమావేశం జరిగిందని అన్నారు. కశ్మీర్‌కు చెందిన రాజకీయ నేతలను గృహ నిర్బంధం చేయాలని కేంద్రానికి వారు సూచించినట్లు ఆరోపించారు. ఒకవైపు కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వంతోపాటు ప్రతిపక్షాలను ప్రసన్నం చేసుకునేందుకు వారు ప్రయత్నిస్తున్నారని ఆరోపించారు. భవిష్యత్తులో ఎన్డీయేలో చేరవచ్చన్న ఫరూక్‌ అబ్దుల్లా వ్యాఖ్యలే దీనికి నిదర్శనమని అన్నారు.

కాగా, గులాం నబీ ఆజాద్ చేసిన వ్యాఖ్యలను ఫరూక్ అబ్దుల్లా ఖండించారు. ఒక వేళ తాను వారిని కలవాల్సి వస్తే పగటిపూట మాత్రమే కలుస్తానని మీడియాతో అన్నారు. ‘నేను రాత్రి వేళ ఎందుకు కలవాలి? ఆయన (ఆజాద్‌) ఆరోపణలకు కారణం ఏమిటి?, ఫరూక్ అబ్దుల్లా పరువు తీయాలని అనుకున్నారా?’ అని ప్రశ్నించారు. ఆజాద్‌కు ఎవరూ రాజ్యసభ సీటు ఇవ్వనప్పుడు తాను ఆ సీటు ఇచ్చానని గుర్తు చేశారు. అయితే ఇవాళ తనపై ఇలా వ్యాఖ్యానించిన ఆజాద్‌ దీనికి సంబంధించిన వాస్తవాలు, ఆ సమావేశంలో పాల్గొన్న ఇతర వ్యక్తుల పేర్లు ప్రజలకు తెలిసేలా బయటపెట్టాలని డిమాండ్‌ చేశారు. ఒమర్‌ అబ్దుల్లా కూడా ఆజాద్‌ వ్యాఖ్యలను ఖండించారు.

మరోవైపు తన వ్యాఖ్యలపై ఆజాద్‌ వివరణ ఇచ్చారు. బీజేపీ నాయకత్వాన్ని అబ్దుల్లాలు కలిశారని లేదా అపాయింట్‌మెంట్ పొందారని తాను ఎప్పుడూ చెప్పలేదని అన్నారు. ‘ఆయన (ఫరూక్ అబ్దుల్లా) ప్రధాని మోడీని కలిసినట్లు నేను ఎప్పుడూ చెప్పలేదు. ఆయన రాత్రిపూట మాత్రమే కేంద్ర నాయకత్వాన్ని కలవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నట్లు ఢిల్లీలోని కొందరు వ్యక్తుల ద్వారా తెలిసింది’ అని అన్నారు.

#WATCH | On Ghulam Nabi Azad's statement, National Conference Chief Farooq Abdullah says, "…If I have to meet PM Modi or Union Home Minister Amit Shah, I will meet them during the day, why should I meet them at night?…what is the reason that he has thought of defaming Farooq… https://t.co/dl2Ad78HFU pic.twitter.com/wFxBqJPrpW

Wah bhai wah Ghulam Nabi Azad, so much bile today. Where is the Ghulam that was begging us for Rajya Sabha seats in J&K as recently as 2015? “Abdullahs knew about 370” yet we were detained for more than 8 months including under PSA & you were free, the only ex CM in J&K free… https://t.co/WAbK6hGB4F

— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) February 19, 2024