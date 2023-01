January 20, 2023 / 03:24 PM IST

లక్నో: ఒక హోటల్‌లో తయారు చేస్తున్న రోటీలపై కుక్‌ ఉమ్మి వేశాడు. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. ఈ నేపథ్యంలో ఆ వ్యక్తిని పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేశారు. ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని ఘజియాబాద్‌లో ఈ సంఘటన జరిగింది. సాహిబాబాద్ ప్రాంతంలోని మదీనా హోటల్‌లో రోటీలు తయారు చేసే వ్యక్తి వాటిపై ఉమ్మాడు. ఆ హోటల్‌ వద్ద ఉన్న హిందూ రక్షా దళ్‌కు చెందిన కార్యకర్త ఒకరు దీనిని గమనించాడు. తన మొబైల్‌లో రికార్డ్‌ చేశాడు. దీంతో ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

కాగా, ఈ సంఘటనపై ఫిర్యాదు అందినట్లు సాహిబాబాద్ ఎస్పీ పూనమ్ మిశ్రా తెలిపారు. తిలా మోర్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో కేసు నమోదైందని చెప్పారు. తయారు చేస్తున్న రోటీలపై ఉమ్మిన వ్యక్తిని తసీరుద్దీన్‌గా గుర్తించినట్లు చెప్పారు. అతడ్ని అరెస్ట్‌ చేసినట్లు వెల్లడించారు. ఈ సంఘటనపై దర్యాప్తు కొనసాగుతున్నదని వివరించారు.

మరోవైపు గత ఏడాది మార్చిలో దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో కూడా ఇలాంటి సంఘటన జరిగింది. ఒక హోటల్‌లో రోటీలు కాల్చుతున్న వ్యక్తి వాటిపై ఉమ్మి వేశాడు. ఈ సంఘటనకు సంబంధించి ఇద్దరు వ్యక్తులను ఢిల్లీ పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేశారు. ఈ వీడియో క్లిప్‌ కూడా సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

Delhi Police west district arrested two persons Mohammad Ibrahim and Anwar for spitting on tadoori rotis at a hotel in West Delhi.@DelhiPolice @DCPWestDelhi #DelhiPolice #Delhi pic.twitter.com/RnhNFJOK0n

— Jitender Sharma🇮🇳 (@jitendesharma) March 18, 2021