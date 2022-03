March 22, 2022 / 03:42 PM IST

Zomato | 10 నిమిషాల్లో గ్రోస‌రీ డెలివ‌రీ అంటూ వ‌చ్చిన జెప్టో ప్ర‌స్తుతం ఓ రేంజ్‌లో దూసుకుపోతోంది. గ‌త సంవ‌త్స‌రం కూడా బ్లింకిట్ అనే గ్రోస‌రీ యాప్ 10 నిమిషాల డెలివ‌రీ ఫీచ‌ర్‌ను తీసుకొచ్చింది. దానిపై జొమాటో కాంట్ర‌వ‌ర్సీ క్రియేట్ చేసింది కూడా. 10 నిమిషాల డెలివ‌రీ పేరుతో డెలివ‌రీ బాయ్స్‌పై ఒత్తిడి పెట్టాల‌ని త‌మ కంపెనీ అనుకోవ‌ట్లేద‌ని జొమాటో స్టేట్‌మెంట్ కూడా ఇచ్చింది. కానీ.. ఇప్పుడు మాత్రం 10 నిమిషాల్లో ఫుడ్ డెలివ‌రీ అంటూ జొమాటో ఇన్‌స్టంట్‌ అనే కొత్త ఫీచ‌ర్‌ను తీసుకొచ్చింది.

జొమాటో సీఈవో దీపెంద‌ర్ గోయ‌ల్ ట్విట్ట‌ర్ ఖాతాలో జొమాటో ఇన్‌స్టంట్ గురించి ప్ర‌క‌టించారు. దీంతో నెటిజ‌న్లు ఒక్క‌సారిగా ఈ ఫీచ‌ర్‌పై విరుచుకుప‌డుతున్నారు. ఆ ట్వీట్ చేసిన‌ప్ప‌టి నుంచి ట్విట్ట‌ర్‌లో జొమాటో అనే ప‌దం ట్రెండింగ్‌లో ఉంది. కొంద‌రు నెటిజ‌న్లు అయితే మీమ్స్ కూడా క్రియేట్ చేసి జొమాటోను ఏకిపారేస్తున్నారు.

10 నిమిషాల్లో ఫుడ్ ఓకే కానీ.. ఆ ఫుడ్ సేఫేనా.. అస‌లు వండే తెస్తారా.. లేక కూర‌గాయ‌లు తెచ్చి ఇచ్చి మ‌మ్మ‌ల్నే వండుకోమంటారా అంటూ నెటిజ‌న్లు ఫ‌న్నీ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

ఫుడ్ క్వాలిటీ 10కి 10, డెలివ‌రీ పార్ట్‌న‌ర్ సేఫ్టీ 10కి 10, డెలివ‌రీ టైమ్ 10.. అంటూ జొమాటో సీఈవో ట్వీట్ చేసినా కూడా నెటిజ‌న్లు మాత్రం ఈ ఫీచ‌ర్ వ‌ర్క‌వుట్ కాదు అన్న‌ట్టుగా ప్ర‌వ‌ర్తిస్తున్నారు. సోష‌ల్ మీడియాలో జొమాటోపై ఫ‌న్నీ మీమ్స్‌ను వైర‌ల్ చేస్తున్నారు.

#Zomato announces instant delivery in 10 mins Customers be like: pic.twitter.com/6EYJB9LsDF

#Zomato Delivery Partner on it's way with 10 minutes order. pic.twitter.com/2LVAefXTzV

#Zomato riders after knowing that Zomato Instant is here pic.twitter.com/s4C1khQfWl

From now onwards stay away from #Zomato riders. pic.twitter.com/PwqEhv7EeI

zomato: will deliver food in 10 minutes the food: pic.twitter.com/dwGTqnrA8g

Recieved in 10 minutes from @zomato Thank you @deepigoyal for such a fast delviery #Zomato pic.twitter.com/koWLeaKhQx

. @deepigoyal: 10 mins sounds amazing as a customer. But honestly this would surely make your delivery staff tense and reckless..

Am sure, 30 mins is worth waiting for delicious food arriving at our doorsteps 🍺⏩🍟 https://t.co/8EfKKHNkPt

— Jiten Jain (@jiten_jain) March 21, 2022