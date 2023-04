April 23, 2023 / 09:29 AM IST

Amritpal Singh | ఖలిస్థానీ సానుభూతిపరుడు (Khalistani separatist), వారిస్‌ పంజాబ్‌ దే సంస్థ వ్యవస్థాపకుడు అమృత్‌పాల్‌ సింగ్‌ను (Amritpal Singh) పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. మార్చి 18 నుంచి తప్పించుకు తిరుగుతున్న అమృత్‌పాల్‌ను ఆదివారం ఉదయం పంజాబ్‌లోని మోగా జిల్లాలో (Moga district) ఉన్న గురుద్వారా వద్ద (Gurudwara) అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. జాతీయ భద్రత చట్టం (National Security Act) కింద ఆయనను అరెస్టు చేసినట్లు వెల్లడించారు. ఆయనను అసోంలోని (Assam) డిబ్రూగఢ్‌ (Dibrugarh) జైలుకు తరలించనున్నట్లు తెలిపారు. అమృత్‌పాల్‌ అరెస్టు నేపథ్యంలో ప్రజలందరు శాంతి భద్రతలు పాటించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఎలాంటి ఫేక్‌ న్యూస్‌ సృష్టించొద్దని విజ్ఞప్తిచేశారు.

అమృత్‌పాల్‌ సింగ్‌కు అత్యంత సన్నిహితుడైన లవ్‌ప్రీత్‌ సింగ్‌ ను పంజాబ్‌ పోలీసులు ఓ కిడ్నాప్‌ కేసులో ఇటీవల అరెస్టు చేశారు. దానికి వ్యతిరేకంగా అమృత్‌పాల్‌ పిలుపు మేరకు ఫిబ్రవరి 24న పెద్ద సంఖ్యలో యువత అమృత్‌సర్‌ జిల్లాలోని అజ్‌నాలా పోలీస్‌స్టేషన్‌పై దాడిచేశారు. దీంతో అల్లర్లు జరిగేలా యవతను రెచ్చగొట్టాడన్న ఆరోపణలపై అమృత్‌పాల్‌పై కేసు నమోదైంది.

అప్పటినుంచి తప్పించుకుతిరుగుతున్న అతడి ఆచూకీ కోసం పంజాబ్‌ పోలీసులతోపాటు ఇంటెలిజెన్స్‌ వర్గాలు కూడా తీవ్రంగా గాలింపు చేపట్టారు. 37 రోజుల తర్వాత అతడు పోలీసులకు చిక్కడం గమనార్హం. అమృత్‌పాల్‌ను ఖలిస్థానీ వేర్పాటువాదిగా, పాకిస్థాన్‌ ఏజెంట్‌గా ప్రభుత్వం ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే.

#WATCH | Earlier visuals of Waris Punjab De's #AmritpalSingh at Gurudwara in Moga, Punjab.

He was arrested by Punjab Police from Moga this morning and is likely to be shifted to Dibrugarh, Assam. pic.twitter.com/2HMxTr50s7

— ANI (@ANI) April 23, 2023