హైద‌రాబాద్‌: మ‌హారాష్ట్ర‌లోని రాయిగ‌డ్ జిల్లాలో సోమ‌వారం ఓ భ‌వ‌నం కూలిన ఘ‌ట‌న తెలిసిందే. ఆ భ‌వ‌న శిథిలాల కింద సుమారు 75 మంది చిక్కుకున్నారు. దాంట్లో ఇప్ప‌టికే 60 మందిని ర‌క్షించారు. ఇవాళ ఎన్డీఆర్ఎఫ్ ద‌ళాలు ఓ నాలుగేళ్ల బాలుడిని సుర‌క్షితంగా బ‌య‌ట‌కు తీశారు. దాదాపు 20 గంట‌ల నుంచి రెస్క్యూ ఆప‌రేష‌న్ కొన‌సాగుతున్న‌ది. మొత్తం మూడు ఎన్‌డీఆర్ఎఫ్ ద‌ళాలు ఈ ఆప‌రేష‌న్‌లో పాల్గొన్నాయి. 12 అగ్నిమాప‌క ద‌ళాలు కూడా ఉన్నాయి. ప‌దేళ్ల క్రితం మ‌హ‌ద్‌లో నిర్మించిన అయిదు అంత‌స్తుల భ‌వ‌నంలో మొత్తం 45 ఫ్లాట్లు ఉన్నాయి. ఇవాళ శిథిలాలు తొలిగిస్తున్న స‌మ‌యంలో.. నాలుగేళ్ల బాలుడిని కాపాడారు. ఇవాళ ఉద‌యం ఓ మృత‌దేహాన్ని వెలికి తీసిన‌ట్లు ఎన్‌డీఆర్ఎఫ్ ఆఫీస‌ర్ అలోక్ కుమార్‌ చెప్పారు. మ‌రో చిన్నారిని కూడా ర‌క్షించామ‌న్నారు. క‌లెక్ట‌ర్ ఇచ్చిన స‌మాచారం మేర‌కు మ‌రో 17 మంది శిథిలాల కింద ఉండి ఉంటార‌న్నారు.

#WATCH: A 4-year-old boy was rescued from under the debris at the site of building collapse in Mahad, Raigad. #Maharashtra pic.twitter.com/polMUhzmqN