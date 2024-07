Assam Floods | అసోంలో ఆగని వరద ఉధృతి : బ్రహ్మపుత్ర పోటెత్తడంతో నీట మునిగిన గ్రామాలు

July 2, 2024 / 06:17 PM IST

Assam Floods : అసోంలో వరద ఉధృతి కొనసాగుతోంది. ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలకు వరద నీరు పోటెత్తుతోంది. కుండపోతతో పలు గ్రామాలు నీట మునిగాయి. రహదారులు, కమ్యూనికేషన్ల వ్యవస్ధ తీవ్రంగా దెబ్బతింది. ఇక మరిగావ్‌ జిల్లాలో బ్రహ్మపుత్ర నది ఉధృతంగా ప్రవహిస్తుండటంతో పలు గ్రామాలు వరద నీటిలో మునిగిపోయాయి.

వర్షాల కారణంగా అసోంలోని బ్రహ్మపుత్ర నది నీటిమట్టం పెరగడంతో నగాంవ్‌, డిబ్రుగఢ్‌ జిల్లాలు నీట మునిగాయి. రహదారులు, ఇండ్లలోకి నీరు చేరడంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఎన్‌డీఆర్‌ఎఫ్‌ బృందం రంగంలోకి దిగి సహాయక చర్యలను ముమ్మరం చేసింది. ఇక గాలుల ఉధృతికి భారీ వృక్షాలు సైతం నేలకొరగడంతో పలు ప్రాంతాల్లో వాహనాల రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి.

#WATCH | Flood situation in Assam’s Morigaon district worsens as water from the overflowing Brahmaputra submerges more and more villages. pic.twitter.com/9hp0uh3zOo

— ANI (@ANI) July 2, 2024