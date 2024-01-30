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Indian Navy: ఇరానీ నౌక‌ను హైజాక్ చేసిన సొమాలీ పైరేట్స్‌.. 19 మంది పాకిస్థానీల‌ను ర‌క్షించిన ఇండియ‌న్ నేవీ

Indian Navy: 2 రోజుల వ్య‌వ‌ధిలోనే మ‌రో భారీ రెస్క్యూ ఆప‌రేష‌న్ చేప‌ట్టింది ఇండియ‌న్ నేవీ. కొచ్చి స‌ముద్ర తీరంలో సొమాలీ పైరేట్స్ హైజాక్ చేసిన అల్ న‌హీమ్ బోటోను ర‌క్షించింది. భార‌తీయ యుద్ధ నౌక ఐఎన్ఎస్ సుమిత్ర ఈ ఆప‌రేష‌న్‌లో పాల్గొన్న‌ది. ఆ బోటులో ఉన్న 19 మంది పాకిస్థానీలు సుర‌క్షితంగా ఉన్నారు. 11 మంది సొమాలీ పైరేట్స్‌ను ఆధీనంలోకి తీసుకున్నారు.

Indian Navy: ఇరానీ నౌక‌ను హైజాక్ చేసిన సొమాలీ పైరేట్స్‌.. 19 మంది పాకిస్థానీల‌ను ర‌క్షించిన ఇండియ‌న్ నేవీ

ముంబై: భార‌తీయ నౌకాద‌ళం(Indian Navy) రెండు రోజుల్లోనే మ‌రో  భారీ ఆప‌రేష‌న్ చేప‌ట్టింది. కొచ్చికి సుమారు 800 మైళ్ల దూరంలో పైరెట్స్ ఆధీనంలో ఉన్న ఇరానీ నౌక‌ను ర‌క్షించింది. యుద్ధ నౌక ఐఎన్ఎస్ సుమిత్ర ఆ రెస్క్యూ ఆప‌రేష‌న్ నిర్వ‌హించింది. హైజాక్ అయిన ఆ నౌక‌లో 19 మంది పాకిస్థానీ నావికులు ఉన్నారు. వారంద‌ర్నీ ర‌క్షించిన‌ట్లు ఇండియ‌న్ నేవీ ప్ర‌క‌టించింది. ఈ రెస్క్యూ ఆప‌రేష‌న్‌లో ఇండియ‌న్ నేవీకి చెందిన మెరైన్ క‌మాండోలు పాల్గొన్నారు. హిందూ మ‌హాస‌ముద్రం ప్రాంతంలో భార‌తీయ యుద్ధ నౌక‌లు ఎప్పుడూ అల‌ర్ట్‌గా ఉంటున్నాయ‌ని ర‌క్ష‌ణ అధికారులు తెలిపారు.

సొమాలియా తూర్పు తీరంతో పాటు గ‌ల్ఫ్ ఆఫ్ ఎడ‌న్‌లో యాంటీ పైర‌సీ, మారిటైం సెక్యూర్టీ ఆప‌రేష‌న్స్, పెట్రోలింగ్‌ కోసం యుద్ధ నౌక ఐఎన్ఎస్ సుమిత్ర‌ను భార‌తీయ నౌకాద‌ళం మోహ‌రించింది. కొన్ని రోజుల క్రిత‌మే ఇఆర్‌కు చెందిన ఫిషింగ్ నౌక ఇమాన్‌ను పైరేట్స్ ప‌ట్టుకున్నారు. ఆ స‌మ‌యంలో కూడా ఐఎన్ఎస్ సుమిత్ర రెస్క్యూ ఆప‌రేష‌న్ చేప‌ట్టింది. ఇక ఇరాన్ జెండా ఉన్న అల్ న‌హీమ్ నౌక‌ను కూడా పైరేట్స్ ఆధీనంలోకి తీసుకున్నారు. ఆ బోటులో 19 మంది పాకిస్థాన్ సెయిల‌ర్లు ఉన్నారు. అయితే ఇండియ‌న్ నేవీకి చెందిన సుమిత్ర యుద్ధ నౌక త‌న రెస్క్యూ ఆప‌రేష‌న్ ద్వారా ఆ పాక్ నావికుల‌ను ర‌క్షించింది.

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