Balasore | ఆ మార్గంలో 51 గంటల తర్వాత ప్రారంభమైన రైళ్ల రాకపోకలు..

June 5, 2023 / 08:25 AM IST

బాలాసోర్‌: ఒడిశాలోని (Odisha) బాలాసోర్‌లో జరిగిన మూడు రైళ్ల ప్రమాదం దేశ చరిత్రలో అతిపెద్దదిగా నిలిచింది. గత శుక్రవారం సాయంత్రం 7 గంటల సమయంలో బాలాసోర్‌ (Balasore) సమీపంలోని బహనాగ్‌ బజార్‌ (Bahanga Bazar) రైల్వే స్టేషన్‌ వద్ద యశ్వంత్‌పూర్‌, కోరమండల్‌ సూపర్‌ ఫాస్ట్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌లు, గూడ్సు రైలు ఢీకొన్న విషయం తెలిసిందే. ఈ ప్రమాద ఘటనతో ఆ ప్రాంతంలో రైలు పట్టాలు (Railway track) పూర్తిగా ధ్వంసమయ్యాయి. 288 మంది మరణించగా, వెయ్యి మందికిపైగా గాయపడ్డారు. రైల్వే అధికారులు, సిబ్బంది ఓవైపు సహాయక చర్యలు కొనసాగిస్తూనే.. మరోవైపు ట్రాక్‌ పునరుద్ధరణ పనులను యుద్ధప్రాతిపదికన చేస్తున్నారు. దీంతో ప్రమాదం జరిగిన 51 గంటల్లోనే తిరిగి పట్టాలపై రైళ్ల రాకపోకలు ప్రారంభమయ్యాయి.

బాహనాగ్‌ వద్ద పునరుద్ధరించిన పట్టాలపై ఆదివారం రాత్రి 10.40 గంటలకు తొలి గూడ్సు రైలు రాకపోకలను రైల్వే మంత్రి ప్రారంభించారు. అది విశాఖ ఓడరేవు నుంచి రూర్కెలా (Vizag to Rourkela) ఉక్కు కర్మాగారానికి బొగ్గు తీసుకెళ్తున్నది. మరికొన్ని రైళ్లను ప్రయోగాత్మకంగా పంపించి రెండు రోజుల్లో పూర్తిస్థాయిలో రైళ్ల రాకపోకలను ప్రారంభిస్తామని అశ్వినీ వైష్ణవ్‌ (Ashwini Vaishnaw) వెల్లడించారు. వేగంగా రైల్వే లైనును పునరుద్ధరించిన సిబ్బందిని, అధికారులను ఆయన అభినందించారు.

#OdishaTrainAccident | Balasore: Both tracks have been restored. Within 51 hours the train movement has been normalised. Train movement will begin from now: Railways minister Ashwini Vaishnaw pic.twitter.com/cg25EE2ts2

— ANI (@ANI) June 4, 2023