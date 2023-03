March 31, 2023 / 11:02 AM IST

న్యూఢిల్లీ: వేసవి వచ్చిందంటే చాలు తరచూ అగ్ని ప్రమాదాలు (Fire accidents) జరుగుతుంటాయి. తాజాగా ఇవాళ ఢిల్లీలో, యూపీలో భారీ అగ్ని ప్రమాదాలు చోటుచేసుకున్నాయి. ఢిల్లీలోని వాజీపూర్‌ (Wazirpur) ఏరియాలోగల ఒక ఫ్యాక్టరీలో ఒక్కసారిగా అగ్ని కీలలు ఎగిసిపడ్డాయి. స్థానికులు వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. దాంతో పోలీసులు, అగ్నిమాపక సిబ్బంది హుటాహుటిన ఘటనా ప్రాంతానికి చేరుకున్నారు.

25 ఫైరింజన్‌ల సాయంతో మంటలను ఆర్పుతున్నారు. ఘటనకు సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. ఇదిలావుంటే ఉత్తరప్రదేశ్‌ రాష్ట్రం, కాన్పూర్‌ (Kanpur) నగరంలోని బాస్మండి ఏరియాలోగల ఏఆర్‌ టవర్‌ (AR Tower)లో కూడా ఈ ఉదయం భారీ అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. సమాచారం అందిన వెంటనే అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనా ప్రాంతానికి చేరుకుని మంటలను ఆర్పేశారు.

#WATCH | Delhi: Fire breaks out in a factory in Wazirpur area. 25 fire tenders rushed to the site.

UP | A massive fire broke out during the early hours today in AR Tower in the Basmandi area in Kanpur

The fire is under control now. No person trapped in the building: Ajay Kumar, Deputy Director, UP Fire Service pic.twitter.com/23TNshud5S

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 31, 2023