Fire breaks | ఫ్యాక్టరీలో భారీ అగ్నిప్రమాదం.. పెద్ద ఎత్తున ఎగసిపడుతున్న మంటలు

January 9, 2024 / 01:49 PM IST

Fire breaks | దేశరాజధాని ఢిల్లీ (Delhi)లో భారీ అగ్నిప్రమాదం సభవించింది (Fire breaks). నరేలా ప్రాంతంలోని (Narela area) ఓ ఫ్యాక్టరీ (factory)లో మంగళవారం మధ్యాహ్నం సమయంలో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. కొద్దిసేపటికే ఆ మంటలు భారీ ఎత్తున ఎగసిపడ్డాయి. దీంతో ఆ ప్రాంతంలో దట్టమైన పొగ వ్యాపించింది. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది వెంటనే ఘటనాస్థలికి చేరుకొని మంటలను అదుపుచేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఈ అగ్నిప్రమాదంలో సమీపంలోని ప్రజలు తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు.

#WATCH | Fire breaks out in a factory in Delhi’s Narela area. Several fire tenders at spot. Dousing operation underway. Further details awaited. pic.twitter.com/GKJC1KHI2C

— ANI (@ANI) January 9, 2024