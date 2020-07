ముంబై : మ‌హారాష్ర్ట రాజ‌ధాని ముంబై న‌గ‌రంలో శ‌నివారం తెల్ల‌వారుజామున భారీ అగ్నిప్ర‌మాదం సంభ‌వించింది. బొరివాలీలోని ఇంద్ర‌ప్ర‌స్థ షాపింగ్ కాంప్లెక్సులో తెల్ల‌వారుజామున 2:55 గంట‌ల‌కు అగ్నికీలలు ఎగిసిప‌డ్డాయి. అప్ర‌మ‌త్త‌మైన సెక్యూరిటీ సిబ్బంది.. అగ్నిమాప‌క సిబ్బందికి స‌మాచారం అందించారు. ఘ‌ట‌నాస్థ‌లికి చేరుకున్న 14 ఫైరింజ‌న్లు మంట‌ల‌ను అదుపు చేశాయి. ఈ అగ్నిప్ర‌మాదంలో 77 మొబైల్ షాపులు పూర్తిగా ద‌గ్ధ‌మైన‌ట్లు స‌మాచారం. భారీగా ఆస్తి న‌ష్టం సంభ‌వించింది. షార్ట్ స‌ర్క్యూట్ వ‌ల్లే ప్ర‌మాదం సంభ‌వించిన‌ట్లు పోలీసులు నిర్ధారించారు.



Maharashtra: A level 4 fire broke out at a shopping centre in Borivali West of Mumbai earlier this morning; 14 fire engines and Police are at the spot. Fire fighting operations are still underway. pic.twitter.com/tRAXr8guSt