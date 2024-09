Killer wolfs | ఆపరేషన్‌ భేడియా సక్సెస్‌.. బోనులో చిక్కిన ఐదో తోడేలు

September 10, 2024 / 10:44 AM IST

Killer wolfs | ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని బహరాయిచ్‌ (Bahraich) జిల్లాలో ప్రజలకు తోడేళ్లు (Killer wolfs) కంటి మీద కునుకు లేకుండా చేస్తున్నాయి. మానవ రక్తం రుచి మరిగి ప్రాణాంతకంగా మారిన ఆరు తోడేళ్లు గ్రామాల్లోకి చొరబడి ప్రజలపై దాడి చేస్తున్నాయి. వీటి దాడుల్లో ఇప్పటికే పది మందిదాకా ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ నేపథ్యంలో రంగంలోకి దిగిన యూపీ సర్కార్‌ ఆపరేషన్‌ భేడియా చేపట్టింది. ఈ ప్రత్యేక ఆపరేషన్‌ ద్వారా ఇప్పటివరకూ నాలుగు తోడేళ్లను పట్టుకుంది. తాజాగా మరో తోడేలును అటవీ శాఖ అధికారులు బంధించారు.

బహరాయిచ్‌లోని హరబక్ష్‌ పూర్వ గ్రామంలో గల ఘఘర నది సమీపంలో ఐదో తోడేలు అధికారులు ఏర్పాటు చేసిన బోనుకు మంగళవారం చిక్కింది. దీంతో మొత్తం ఐదు తోడేళ్లను అధికారులు బంధించినట్లైంది. ఈ గుంపులోని ఇంకో తోడేలును బంధించాల్సి ఉందని అధికారులు ఈ సందర్భంగా ప్రకటించారు.

#WATCH | Uttar Pradesh: Amid a wolf terror in Bahraich, the fifth wolf has been captured by Forest Department this morning. One more wolf remains to be caught. pic.twitter.com/arjULYQqNU

— ANI (@ANI) September 10, 2024