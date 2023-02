F-35 Figher Jet: ఏరో ఇండియా షోలో ఎగిరిన ఎఫ్‌-35 యుద్ధ విమానం.. వీడియో

February 14, 2023 / 03:07 PM IST

బెంగుళూరు: ఎఫ్‌-35 యుద్ధ విమానం బెంగూళూరు ఏరో ఇండియా షోలో ఎగిరింది. ఇవాళ ఆ ఫైట‌ర్ జెట్ త‌న స్కిల్స్‌ను ప్ర‌ద‌ర్శించింది. యెల‌హంకా ఎయిర్‌బేస్‌లో ఆ ఫిఫ్త్ జ‌న‌రేష‌న్ విమానం త‌న స‌త్తా చాటింది. భార‌త్‌లో ఎఫ్‌-35 యుద్ధ విమానాలు ఎగ‌ర‌డం ఇదే తొలిసారి. ఎఫ్‌35 ఫ్ల‌యింగ్ వీడియో ఇదే.

#WATCH | US Air Force's F-35 fighter at Aero India 2023 in Bengaluru pic.twitter.com/4cRLtNHD5D

— ANI (@ANI) February 14, 2023