January 20, 2024 / 10:00 AM IST

అయోధ్య: అయోధ్య రామాల‌యం గ‌ర్భ‌గుడిలో ప్రాణ ప్ర‌తిష్ట చేయ‌నున్న బాల‌రాముడి విగ్ర‌హ(Lord Rams Idol) ఫోటోలు శుక్ర‌వారం రిలీజైన విష‌యం తెలిసిందే. అయితే కొన్ని ఫోటోల్లో రాముడి కండ్ల‌కు ప‌సుపు వ‌ర్ణ వ‌స్త్రం క‌ట్టి ఉన్నది. ఇక కొన్ని ఫోటోలు నేత్రాల‌కు ఆ వ‌స్త్రం లేకుండా రిలీజ్ అయ్యాయి. దీనిపై శ్రీ రామ‌జ‌న్మ‌భూమి తీర్థ‌క్షేత్ర ముఖ్య పూజారి ఆచార్య స‌త్యేంద్ర దాస్ స్పందించారు.

ప్రాణ ప్ర‌తిష్ట పూర్తి అయ్యే వ‌ర‌కు శ్రీరాముడి విగ్ర‌హం కండ్ల‌ను బ‌హిర్గతం చేయ‌రాదు అని ఆయ‌న తెలిపారు. కండ్లకు ఉన్న వ‌స్త్రాన్ని తీసి ఉన్న ఫోటోలు నిజ‌మైన‌వి కావు అని స‌త్యేంద్ర దాస్ పేర్కొన్నారు. ఒక‌వేళ కళ్లు క‌నిపిస్తే అప్పుడు దీనిపై విచార‌ణ చేప‌ట్టాల‌న్నారు. కండ్ల‌ను ఎవ‌రు చూపించారు, ఆ ఫోటోలు ఎలా బ‌య‌ట‌కు వెళ్లాయో తెలియాల‌ని ఆయ‌న అన్నారు.

#WATCH | Ayodhya: On the idol of Lord Ram, Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Chief Priest Acharya Satyendra Das says, “…The eyes of Lord Ram’s idol cannot be revealed before Pran Pratishtha is completed. The idol where the eyes of Lord Ram can be seen is not the real idol. If… pic.twitter.com/I0FjRfCQRp

