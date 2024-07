Chidambaram | ఎమర్జెన్సీ తప్పొప్పులపై 50 ఏళ్ల తర్వాత చర్చ దేనికి..? : చిదంబరం

July 14, 2024 / 05:14 PM IST

Chidambaram : బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏ సర్కారు.. 50 ఏళ్ల తర్వాత ఎమర్జెన్సీ తప్పొప్పుల గురించి మాట్లాడుతుండటంపై కాంగ్రెస్‌ పార్టీ సీనియర్‌ నాయకుడు, రాజ్యసభ సభ్యుడు పీ చిదంబరం విమర్శలు చేశారు. ఎమర్జెన్సీకి 50 ఏళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా జూన్‌ 25వ తేదీని ‘సంవిధాన్‌ హత్యా దివస్‌’గా ప్రకటించడాన్ని ఆయన తప్పుపట్టారు.

దేశంలో ఇప్పుడున్న వాళ్లలో 75 శాతం మంది 1975 నాటి ఎమర్జెన్సీ తర్వాత పుట్టినవాళ్లేనని, 50 ఏళ్ల నాటి విషయంపై ఇప్పుడు తప్పొప్పులు ఎంచడం దేనికని ఆయన ప్రశ్నించారు. ఎన్డీఏ నేతలు 18వ శతాబ్దం, 17వ శతాబ్దం నాటి అంశాల్లోకి కూడా ఎందుకు వెళ్లకూడదని చిదంబరం ఎద్దేవా చేశారు. ఎమర్జెన్సీ విధించడం తప్పేనని అప్పట్లో ఇందిరాగాంధీ కూడా ఒప్పుకున్నారని, ఇప్పుడు ఆ అంశంపై రాద్ధాంతం దేనికని ప్రశ్నించారు.

#WATCH | On June 25 to be observed as Samvidhan Hatya Divas in remembrance of the 1975 Emergency, Congress leader P Chidambaram says, “Why is the BJP not going back to the 18th or the 17th century? 75% of the Indians living today were born after 1975. Emergency was a mistake and… pic.twitter.com/XAxmbgbHQC

— ANI (@ANI) July 14, 2024