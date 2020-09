ఒక ఏనుగు ఉంటేనే అక్క‌డ మామూలుగా ఉండ‌దు. అలాంటిది ప‌దుల సంఖ్య‌లో ఏనుగులు ఉంటే అక్క‌డ ఇంకెలా ఉంటుందో ఊహించ‌గ‌ల‌రా? ర‌చ్చ రచ్చ చేస్తాయి. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను షెల్డ్రిక్ వైల్డ్‌లైఫ్ ట్ర‌స్ట్ ట్విట‌ర్‌లో షేర్ చేసింది. ఒక చెరువులో ఏనుగుల మంద నీటిలో మునుగుతూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాయి.

ఈ పార్టీ ఆదివారం రోజు జ‌రిగింది. ఆ రోజు అన్నీ ఏనుగులు ఫ్రీగా ఉన్నాయి. అందుకే ఇలా క‌లిసి ఎంజాయ్ చేస్తున్నాయి. 'ఆదివారం ఉద‌యం ఏనుగులు ఆకుకూర‌ల కోసం బ్రౌజ్ చేయ‌డం. ఇతుంబా అందాల‌ను ప‌ల‌క‌రించ‌డం, బుద‌ర స్నానంలోకి ప్ర‌వేశించ‌డాన్ని చూడ‌డం ఆనందంగా ఉంది అనే శీర్షిక‌ను జోడించారు. ఈ వీడియో షేర్ చేసిన‌ప్ప‌టి నుంచి 16 వేల మంది వీక్షించారు. ఏనుగుల ఎంజాయ్‌మెంట్‌ను చూసి వాహ్‌.. పూల్ పార్టీ అంటూ నెటిజ‌న్లు కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

Sunday morning joy to see the elephants browsing for greens, having meet and greets in the beauty of Ithumba and diving into the mud bath! pic.twitter.com/Jm6kHghiob