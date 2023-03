March 26, 2023 / 07:23 AM IST

బికనేర్‌: రాజస్థాన్‌లోని (Rajasthan) బికనేర్‌లో (Bikaner) భూకంపం సంభవించింది. ఆదివారం తెల్లవారుజామున 2.16 గంటలకు బీకనేర్‌ భూమి కంపించింది (Earthquake). రిక్టర్‌ స్కేలుపై దీని తీవ్రత 4.2గా నమోదయిందని నేషనల్‌ సెంటర్‌ ఫర్‌ సీస్మోలజీ (NCS) తెలిపింది. భూఅంతర్భాగంలో 8 కిలోమీటర్ల లోతులో కదలికలు చోటుచేసుకున్నాయని వెల్లడించింది. భూకంప కేంద్రం బికనేర్‌లో ఉన్నదని పేర్కొన్నది.

Earthquake of Magnitude:4.2, Occurred on 26-03-2023, 02:16:37 IST, Lat: 28.40 & Long: 68.06, Depth: 8 Km ,Location: 516km W of Bikaner, Rajasthan, India for more information Download the BhooKamp App https://t.co/X8RL8NbzD6@Dr_Mishra1966 @Ravi_MoES @ndmaindia @Indiametdept pic.twitter.com/NEB8MLUnal

— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) March 25, 2023