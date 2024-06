Upper Berth Falls On Man | చైన్‌ సరిగా అమర్చకపోవడంతో పై బెర్త్‌ పడి.. రైలు ప్రయాణికుడు మృతి

June 27, 2024 / 03:25 PM IST

న్యూఢిల్లీ: స్లీపర్‌ కోచ్‌లోని పై బెర్త్‌ ప్రయాణికుడు చైన్‌ను సరిగా అమర్చలేదు. ఈ నేపథ్యంలో ఆ బెర్త్‌ పడటంతో కింది బెర్త్‌పై ఉన్న వృద్ధుడైన రైలు ప్రయాణికుడు తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. (Upper Berth Falls On Man) ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మరణించాడు. ఈ నెల 15న కేరళకు చెందిన 60 ఏళ్ల అలీఖాన్ సీకే తన స్నేహితుడితో కలిసి ఆగ్రా వెళ్లేందుకు ఎర్నాకులం-హజ్రత్ నిజాముద్దీన్ మిలీనియం సూపర్‌ఫాస్ట్ ఎక్స్‌ప్రెస్‌లో ప్రయాణించాడు.

కాగా, స్లీపర్ కోచ్ దిగువ బెర్త్‌లో ఆ వృద్ధుడు నిద్రించగా పై బెర్త్ చైన్‌ సరిగా లేకపోవడంతో ఆయనపై పడింది. తెలంగాణలోని వరంగల్ జిల్లా మీదుగా రైలు వెళ్తుండగా ఈ సంఘటన జరిగింది. మెడకు తీవ్ర గాయమైన అలీఖాన్‌ను తొలుత రామగుండంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. అనంతరం మెరుగైన చికిత్స కోసం హైదరాబాద్‌లోని హాస్పిటల్‌కు తరలించారు. అయితే ఆ వ్యక్తి చికిత్స పొందుతూ ఈ నెల 18న మరణించాడు.

మరోవైపు ప్రభుత్వ రైల్వే పోలీసులు (జీఆర్పీ) ఈ విషయాన్ని ప్రకటించారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. రైల్వే కూడా ఈ సంఘటనపై ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది. ట్రైన్‌ నంబర్‌ 12645 ఎస్‌6 కోచ్‌లోని దిగువ బెర్త్‌ 57లో ఉన్న ప్రయాణికుడిపై అప్పర్‌ బెర్త్‌ పడిందని తెలిపింది. అప్పర్‌ బెర్త్‌ చైన్‌ సరిగా అమర్చకపోవడం వల్లనే అది పడిందని పేర్కొంది. అప్పర్‌ బెర్త్‌ పాడైన స్థితిలో లేదని, అది ఊడి పడలేదని స్పష్టం చేసింది. నిజాముద్దీన్ స్టేషన్‌లో ఆ బెర్త్‌ను తనిఖీ చేయగా సరిగానే ఉన్నట్లు నిర్ధారణ అయ్యిందని ఎక్స్‌లో వెల్లడించింది. ప్రయాణికుడి మరణం పట్ల విచారం వ్యక్తం చేసింది.

Indian Railways regrets to announce the unfortunate passing away of a passenger Ali Khan (60), o­n 18th June while undergoing treatment after getting injured in a mishap during his journey o­n 15th June. Ali Khan was travelling o­nboard Ernakulam – Hazrat Nizamuddin Millennium… pic.twitter.com/epQvp99ivG

— ANI (@ANI) June 27, 2024