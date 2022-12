మహిళను ఫోన్‌ నంబర్‌ అడిగాడు.. నడిరోడ్డుపై చెప్పుతో కొట్టించుకున్నాడు

December 30, 2022 / 03:06 PM IST

Viral Video | మహిళ ఫోన్‌ నంబర్‌ అడిగి.. తన పరువు తానే తీసుకున్నాడో మందు బాబు. నడిరోడ్డుపై ఏకంగా చెప్పుతో కొట్టించుకున్నాడు. ఈ ఘటన కర్ణాటక రాష్ట్రంలో చోటు చేసుకుంది.

ఫుల్‌గా మద్యం సేవించిన ఓ వ్యక్తి ధర్వాడా జిల్లాలోని శుభాష్‌ రోడ్డులో తూలుతూ కనిపించాడు. అక్కడ ఉన్న ఓ మహిళ వద్దకు వెళ్లి.. ఆమె ఫోన్‌ నంబర్‌ అడిగాడు. దీంతో ఆగ్రహించిన సదరు మహిళ ఆ వ్యక్తిని నడిరోడ్డుపై చెప్పుతో కొట్టింది. చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రజలు సైతం మహిళకు సపోర్ట్‌గా నిలిచారు. ఈ తతంగాన్నంతా అక్కడే ఉన్న వారు వీడియో తీసి సోషల్‌ మీడియాలో పోస్టు చేయగా.. అది కాస్తా వైరల్‌ అవుతోంది.

A man in an inebriated state was misbehaving with women in #Dharward. He was going on asking mobile phone numbers of women. He was beaten with slippers. Incident happened at Subhas road. pic.twitter.com/9WlGplQvjL

— Imran Khan (@KeypadGuerilla) December 30, 2022