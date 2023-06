Watch: ఇంట్లోకి చొరబడిన చిరుత.. దానిని భయపెట్టిన కుక్క

June 29, 2023 / 04:03 PM IST

ముంబై: చిరుత ఒక ఇంట్లోకి చొరబడింది. పెంపుడు కుక్కపై దాడి చేసేందుకు ప్రయత్నించింది. అయితే ఆ కుక్క గట్టిగా మొరిగి చిరుతను భయపెట్టింది (Dog scares away leopard). దీంతో ఆ చిరుత వెనుతిరిగి అక్కడి నుంచి పారిపోయింది. ఆ ఇంట్లోని సీసీటీవీలో రికార్డైన ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. మహారాష్ట్రలోని అహ్మద్‌నగర్ జిల్లాలో ఈ సంఘటన జరిగింది. రాహురి తాలూకాలోని గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉన్న ఒక ఇంటి కాంపౌడ్‌లోకి అర్ధ రాత్రి వేళ చిరుత ప్రవేశించింది. ఆ ఇంటికి కాపలా ఉన్న కుక్క వద్దకు అది మెల్లగా వచ్చింది. దాడి చేసి తినేందుకు ఆ కుక్కను సమీపించింది.

కాగా, చిరుతను చూసిన ఆ కుక్క ఏ మాత్రం బెదరలేదు. పైగా గట్టిగా మొరిగింది. ఎదురు దాడికి దిగింది. ఇది చూసి చిరుత వెనక్కి తగ్గింది. మెల్లగా అక్కడి నుంచి పారిపోయింది. ఆ ఇంటి వద్ద ఏర్పాటు చేసిన సీసీటీవీలో ఇది రికార్డు అయ్యింది. దీంతో ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది.

మరోవైపు, ఈ ఏడాది జనవరిలో కర్ణాటకలోని రామ్‌నగర్‌ ప్రాంతంలో కూడా ఇలాంటి సంఘటన జరిగింది. ఒక చిరుత ప్రహరీ గొడ నుంచి దూకి ఇంటి ఆవరణలోకి ప్రవేశించింది. అక్కడ ఉన్న పెంపుడు కుక్కపై దాడికి ప్రయత్నించింది. అయితే చిరుత దాడిని ఆ కుక్క ఎదుర్కొంది. పెంపుడు కుక్క తీవ్రంగా ప్రతిఘటించింది. దీంతో ఆ చిరుత అక్కడి నుంచి పారిపోయింది. ఆ ఇంటి వద్ద ఏర్పాటు చేసిన సీసీటీవీలో రికార్డైన వీడియో క్లిప్‌ కూడా సోషల్‌ మీడియాలో నాడు వైరల్‌ అయ్యింది.

Maharashtra: A dog scared away a leopard that entered the rural area of Rahuri taluka in Ahmednagar.

(Video Source: Forest Department) pic.twitter.com/NkhLcZWmNy

— ANI (@ANI) June 28, 2023