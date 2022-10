October 7, 2022 / 08:33 AM IST

చెన్నై: ఉద్యోగ నియామక పరీక్షలను హిందీ, ఇంగ్లిష్‌ మాధ్యమాల్లో మాత్రమే నిర్వహించడంపై డీఎంకే ఎంపీ కనిమోళి ఆగ్రహం వ్యక్తంచేశారు. ఎస్సెస్సీ సీజీఎల్‌ పరీక్ష పేపర్‌ ఇంగ్లిష్‌, హిందీలో మాత్రమే ఉంటుందని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించడాన్ని తాను తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్ననాని చెప్పారు. కేంద్రం ప్రతీవిషయంలో ఏకస్వామ్యం తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తున్నదని, ఇది ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తి విరుద్ధమని ఫైరయ్యారు. పరీక్షలను ప్రాంతీయ భాషల్లో కూడా నిర్వహించాలని డిమాండ్‌ చేశారు.

కేంద్ర ప్రభుత్వంలోని వివిధ శాఖల్లో ఖాళీగా ఉన్న సుమారు 20 వేల ఉద్యోగాలను స్టాఫ్‌సెలక్షన్‌ కమిషన్‌ (ఎస్సెస్సీ) భర్తీ చేస్తున్నది. దీనికోసం కంబైన్డ్‌ గ్రాడ్యుయేట్‌ లెవల్‌ (సీజీఎల్‌) పరీక్షను నిర్వహిస్తున్నది. అయితే ఈ పరీక్షలో ప్రశ్నపత్రం ఇంగ్లిష్‌, హిందీ భాషల్లో మాత్రమే ఉంటుందని నోటిఫికేషన్‌లో పేర్కొన్నది. దీనిపై ఎంపీ కనిమోళీ ఆగ్రహం వ్యక్తంచేస్తున్నది. జాతీయ స్థాయి ప్రవేశ, ఉద్యోగ నియామక పరీక్షలను స్థానిక భాషల్లో నిర్వహించాలని కోరారు. కాగా, ఎస్సెస్సీ దరఖాస్తు ప్రక్రియ ఈ నెల 8న ముగియనున్నది.

I strongly oppose the Union Government's announcement that only English and Hindi will be used in CGL examinations administered by the Staff Selection Commission for Union Government departmental positions. The Indian Union's sovereignty is rooted in its pluralism. (1/4) https://t.co/YDQJ4WaSOO

— Kanimozhi (கனிமொழி) (@KanimozhiDMK) October 6, 2022