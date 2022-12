Viral Video: గుడిలోని ఏనుగు విగ్రహం కింద చిక్కిన భక్తుడు.. తర్వాత ఏమైందంటే?

December 5, 2022 / 07:46 PM IST

అహ్మదాబాద్‌: కొందరు వ్యక్తులు మరీ చాదస్తానికి పోయి అబాసుపాలవుతుంటారు. ఆ కోవకు చెందిన ఒక వ్యక్తి గుడిలోని ఏనుగు విగ్రహం కిందకు దూరాడు. మరోవైపు నుంచి వచ్చేందుకు ప్రయత్నించి చిక్కుకుపోయాడు. దీంతో అతడ్ని బయటకు తీసేందుకు పూజారితో సహా పలువురు తెగ ప్రయత్నించారు. గుజరాత్‌లోని ఒక ఆలయంలో ఈ సంఘటన జరిగింది. ఒక భక్తుడు తన భక్తిని వినూత్నంగా చాటాలనుకున్నాడు. గుడి వద్ద ఉన్న ఏనుగు విగ్రహం కింద నుంచి అవతలి వైపునకు వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించాడు. ఈ క్రమంలో ఆ ఏనుగు విగ్రహం కింద అతడు ఇరుక్కుపోయాడు.

కాగా, ఆ గుడి పూజారితోపాటు అక్కడున్న మిగతా వారంతా స్పందించారు. ఏనుగు విగ్రహం కింద చిక్కుకున్న వ్యక్తిని బయటకు తీసేందుకు తెగ ప్రయత్నించారు. నితిన్‌ అనే ట్విట్టర్‌ యూజర్‌ ఈ వీడియోను పోస్ట్‌ చేయగా సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. మితిమీరిన భక్తి ఏదైనా సరే ఇలాంటి అనార్థాలకు దారితీస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. అయితే ఏనుగు విగ్రహం కింద చిక్కుకున్న ఆ వ్యక్తి చివరకు బయటకు వచ్చాడా లేదా అన్నది ఈ వీడియో క్లిప్‌లో చూపించలేదు. నెటిజన్లు కూడా ఈ వీడియోపై ఫన్నీగా కామెంట్లు చేశారు.

Any kind of excessive bhakti is injurious to health 😮 pic.twitter.com/mqQ7IQwcij

— ηᎥ†Ꭵղ (@nkk_123) December 4, 2022