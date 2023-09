JDS Joins BJP Led NDA | ఎన్డీఏ కూటమిలో చేరిన జేడీ(ఎస్‌).. అమిత్‌ షా, నడ్డాను కలిసిన కుమారస్వామి

September 22, 2023 / 06:26 PM IST

న్యూఢిల్లీ: కర్ణాటకకు చెందిన జనతాదళ్ (సెక్యులర్) – జేడీ(ఎస్‌), బీజేపీ నేతృత్వంలోని నేషనల్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్‌ (ఎన్డీఏ)లో చేరింది. (JDS Joins BJP Led NDA) జేడీ(ఎస్‌) సీనియర్‌ నేత, కర్ణాటక మాజీ సీఎం హెచ్‌డీ కుమారస్వామి శుక్రవారం ఢిల్లీలో కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా, బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డాను కలిశారు. వచ్చే ఏడాది జరుగనున్న లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో ఎన్డీఏతో కలిసి పోటీ చేయడం, జేడీ(ఎస్‌)కు సీట్ల కేటాయింపుపై వారితో చర్చించారు.

కాగా, ఎన్డీఏ కూటమిలో జేడీ(ఎస్‌) చేరినట్లు బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా తెలిపారు. హెచ్‌డీ కుమారస్వామితో కలిసి ఉన్న ఫొటోలను ఎక్స్‌లో పోస్ట్‌ చేశారు. ‘జాతీయ ప్రజాస్వామ్య కూటమిలో భాగంగా ఉండాలని జేడీ(ఎస్‌) నిర్ణయం తీసుకున్నందుకు నేను సంతోషిస్తున్నా. వారిని హృదయపూర్వకంగా స్వాగతిస్తున్నాం. ఎన్డీఏతోపాటు ‘నవ భారతదేశం, బలమైన భారతదేశం’ కోసం ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ దార్శనికతను ఇది బలపరుస్తుంది’ అని పేర్కొన్నారు.

మరోవైపు జేడీ(ఎస్‌) చీఫ్‌ హెచ్‌డీ దేవెగౌడ గత వారం మీడియాతో మాట్లాడారు. లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో ఎన్డీఏతో కలిసి వెళ్లేందుకు ఢిల్లీలోని బీజేపీ సీనియర్ నాయకులతో చర్చలు ప్రారంభించినట్లు తెలిపారు. ఈ నిర్ణయం మళ్ళీ ప్రధాని కావడానికి కాదని, తన పార్టీని కాపాడుకునేందుకే అని చెప్పారు.

Met Former Chief Minister of Karnataka and JD(S) leader Shri H.D. Kumaraswamy in the presence of our senior leader and Home Minister Shri @AmitShah Ji.

I am happy that JD(S) has decided to be the part of National Democratic Alliance. We wholeheartedly welcome them in the NDA.… pic.twitter.com/eRDUdCwLJc

— Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) September 22, 2023