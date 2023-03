March 31, 2023 / 06:37 PM IST

న్యూఢిల్లీ : దేశీ పెండ్లిండ్లు అన‌గానే ఆ హంగామా మామూలుగా ఉండ‌దు. సంగీత్‌లో క్రేజీ డ్యాన్స్ మూమెంట్స్‌తో అతిధుల‌తో పాటు వ‌ధూవ‌రులూ (Viral Video) హోరెత్తిస్తున్నారు. పెండ్లి వేదిక‌పైకి వ‌ధూవ‌రులు గ్రాండ్ ఎంట్రీతో స‌ర్‌ప్రైజ్ ఇస్తుంటారు.

తాజాగా ఓ పెండ్లి కొడుకు మ‌న్ మేరీ జాన్ సాంగ్‌కు డ్యాన్స్ చేస్తూ వేదిక వ‌ద్ద‌కు చేరుకున్న వీడియో సోష‌ల్ మీడియాలో తెగ వైర‌ల‌వుతోంది. ఈ వైర‌ల్ వీడియోను అదితి అనే యూజ‌ర్ ట్విట్ట‌ర్‌లో షేర్ చేశారు. ఈ క్లిప్‌లో పెండ్లి కొడుకు మండ‌పంలోకి వ‌స్తూ ట్రెండింగ్ సాంగ్‌కు డ్యాన్స్ చేశాడు.

It’s high time people should stop hyping this clownery , it’s not romantic at all 😩 pic.twitter.com/Lhvg3yzNlT

— Aditi. (@Sassy_Soul_) March 30, 2023