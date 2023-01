ఉత్తర భారతంపై చలి పంజా.. రాజధాని ప్రాంతాన్ని కమ్మేసిన పొగమంచు

January 13, 2023 / 10:32 AM IST

న్యూ ఢిల్లీ: ఉత్తర భారతదేశాన్ని చలి, దట్టమైన పొగమంచు గజగజ వణికిస్తున్నాయి. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు అత్యంత కనిష్ఠస్థాయికి పడిపోవడంతో జనం ఉక్కిరిబిక్కిరవుతున్నారు. దేశ రాజధాని ఢిల్లీ సహా ఉత్తర ప్రదేశ్‌, ఉత్తరాఖండ్‌, జమ్ముకశ్మీర్‌, హిమాచల్‌ ప్రదేశ్‌, పంజాబ్‌, హర్యానా, బీహార్‌, చండీగఢ్‌, రాజస్థాన్‌ తదితర ప్రాంతాల్లో చలి తీవ్రత చాలా ఎక్కువగా ఉంది. చలికితోడు దట్టమైన పొగమంచు కూడా దాపురించింది. దీంతో రోడ్డు, విమాన, రైలు మార్గాల ప్రయాణాలకు తీవ్ర ఇబ్బందులు తలెత్తుతున్నాయి.

శుక్రవారం ఉదయం ఢిల్లీలోని సఫ్దర్‌జంగ్‌ ప్రాంతంలో ఉష్ణోగ్రతలు 5.9 డిగ్రీల సెల్సియస్‌గా నమోదైంది. పాలంలో ఉదయం 8:30గంటల ప్రాంతంలో ఉష్ణోగ్రతలు 12.4 డిగ్రీల సెల్సియస్‌గా నమోదైనట్లు భారత వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. దీంతో సఫ్దర్‌జంగ్‌, పాలెంలో ఉదయం 6:10గంటల ప్రాంతంలో వంద మీటర్ల దూరంలోని వాహనాలు కనిపించని పరిస్థితి నెలకొంది.

మరోవైపు ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో దట్టంగా అలముకొన్న పొగమంచు కారణంగా 0-25 మీటర్ల దూరంలోని వాహనాలు కనిపించలేదు. ఆగ్రా, లఖ్‌నవూ, గోరఖ్‌పూర్‌, వారణాసి,రాజస్థాన్‌ 200 నుంచి 250 మీటర్ల దూరంలోని వాహనాలు కనిపించలేదు. ఒడిశా భువనేశ్వర్‌లో విజిబిలిటీ 50 మీటర్లుగా నమోదైంది.

ఢిల్లీ విమానాశ్రయం సమీపంలో దట్టమైన పొగమంచు ఆవరించింది. దీంతో ఢిల్లీ-శాన్‌ఫ్రాన్సిస్కో, ఢిల్లీ-చండీగఢ్‌-కులు, ఢిల్లీ-జైపూర్‌, ఢిల్లీ-ధర్మశాల-చండీగఢ్‌, ఢిల్లీ-సిమ్లా-ధర్మశాల, ఢిల్లీ-డెహ్రాడూన్‌ వెళ్లాల్సిన విమానాలు ఆలస్యంగా నడుస్తున్నట్లు విమానాశ్రయ అధికారులు వెల్లడించారు. మరోవైపు పొగమంచు కారణంగా విజిబిలిటీ తక్కువగా ఉండటంతో పలు రైల్లు కూడా ఆలస్యంగా నడుస్తున్నట్లు నార్తర్న్‌రైల్వే తెలిపింది.

కాగా, రానున్న మరో ఐదు, ఆరు రోజులు టెంపరేచర్లు మరింత పడిపోయే అవకాశం ఉన్నట్లు వెదర్‌ డిపార్ట్‌మెంట్‌ ప్రకటించింది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు మైనస్‌ 4 డిగ్రీలకు పడిపోయే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించింది. ఈనెల 14 నుంచి 19వ తేదీ వరకు ఉష్ణోగ్రతలు మరీ కనిష్టంగా ఉండనున్నట్లు అంచనా వేసింది. 16వ తేదీ నుంచి 18వ తేదీ మధ్యలో చలి తీవ్రత చాలా ఎక్కువగా ఉన్నట్లు పేర్కొంది.

Some flights (Delhi-San Francisco/Kathmandu, Delhi-Chandigarh-Kullu, Delhi-Jaipur, Delhi-Dharamshala-Chandigarh, Delhi-Shimla- Dharamshala, Delhi-Dehradun) are delayed due to fog in the national capital.

— ANI (@ANI) January 13, 2023